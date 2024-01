Libri al Museo del Paesaggio

Dopo la presentazione di "Due Veronese sul Lago Maggiore. Storia di una collezione", volume dedicato alla coppia di Allegorie dell'artista veneto in mostra a Palazzo Viani Dugnani fino al 25 febbraio, continuano gli eventi tra arte e letteratura al Museo del Paesaggio di Verbania Pallanza.Sabato 20 gennaio alle ore 15.30, presso la sala conferenze di Palazzo Viani Dugnani, ci sarà la presentazione del libro "D'Annunzio. Tracce piemontesi" di Emanuela Borgatta. Un saggio-guida che racconta il Vate, i suoi rapporti con l'intellighenzia dell'epoca e i suoi cimeli custoditi nei musei in territorio piemontese, come le opere firmate da Paolo Troubetzkoy che ritraggono D'Annunzio in mostra presso il Museo del Paesaggio.Sabato 27 gennaio alle ore 18.00, sempre a Palazzo Viani Dugnani, si terrà l’evento collaterale alla mostra "Memoria" di Michele Dolz in collaborazione con la GASC di Milano. Un dialogo tra Michele Dolz e il direttore della Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei Luigi Codemo sul libro "Il Dio bambino" scritto proprio dall’artista."Memoria" è la personale di Michele Dolz, curata da Elena Pontiggia, allestita al Museo del Paesaggio fino al 25 febbraio. Indaga il tema della “memoria”, intesa come azione della mente, da cui trae ispirazione e si alimenta il lavoro concettuale di Dolz, in particolare quello gravitante intorno al tema del paesaggio. I paesaggi di Dolz non sono abitati dall’uomo ma lo presuppongono. L'artista non dipinge paesaggi veri ma archetipi della terra e del cielo dove suggerisce una diversa nozione del tempo e quindi dell’esistenza. Il percorso espositivo si completa con Intervallo, titolo che Dolz ha dato al suo ultimo ciclo di fotografie.INFORMAZIONI:Museo del Paesaggio, Palazzo Viani Dugnani, Via Ruga 44 Verbaniasegreteria@museodelpaesaggio.it - www.museodelpaesaggio.it