Gestione dei debiti

Presso gli sportelli, in particolare, sarà possibile ottenere informazioni e proposte di soluzioni concrete per la programmazione dei debiti e la loro gestione, per la rimodulazione dei debiti rendendoli sostenibili, per uscire dalla condizione di sovraindebitamento attraverso accordi stragiudiziali con banche, finanziarie o altri creditori o grazie alle procedure di composizione della crisi, già previste dalla L. 3/2012 e oggi disciplinate dal Codice della Crisi.



A Verbania lo sportello è aperto presso gli uffici di ARCI VERBANIA APS sede dell'Associazione Movimento Consumatori Alto Piemonte, in C.so Cobianchi 35 a Verbania Intra , tutti i giovedi dalle ore 14.30 alle ore 17.30.



Per maggiori informazioni, si consiglia di fissare un appuntamento con uno dei consulenti del debito impiegati presso lo sportello chiamando il seguente numero 0323 402592 oppure scrivendo una e-mail a altopiemonte@movimentoconsumatori.it.