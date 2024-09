CISL e RSU Barry Callebaut smentiscono voci infondate

La FAI Cisl Piemonte Orientale congiuntamente alle RSU di Stabilimento Barry Callebaut, facendo seguito ai numerosi articoli usciti in questi giorni



SMENTISCONO

Che la scelta Comunicata dall’Azienda nella giornata del 5 settembre 2024 sia condizionata da una situazione Impiantistica non idonea alla produzione.



PERTANTO

Chiediamo agli organi di stampa di riportare fedelmente le dichiarazioni future, visto il difficile momento che i lavoratori dello stabilimento stanno affrontando, nel rispetto della dignità degli stessi.



Per la FAI Cisl Piemonte Orientale e le RSU di Stabilimento