Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2024

Un sentito ringraziamento va al Comune di Verbania che ha sempre dimostrato sensibilità, attenzione e disponibilità verso questa manifestazione che accoglie ragazze provenienti da ogni parte di Italia alle quali la No Proffit Apevco, organizzatrice dell’evento, offre l’opportunità di visitare questo splendido territorio, molto apprezzato dalle partecipanti che si trattengono sul lago una settimana, ma anche dai loro parenti ed amici che spesso scoprono per la prima volta le bellezze ed il fascino del VCO. Un modo di promozione e valorizzazione del territorio che Apevco porta avanti ormai da tredici anni.



Inoltre un significativo apporto culturale alle partecipanti con ben 10 lezioni impartite da qualificati docenti (Sergio Banfi – Posa fotografica, Cristina Bonfanti - Comunicazione, Barbara Bussandri Geestione del proprio Outfit a Armocromia, Mariangela Camocardi scrittrice, Debora De Annuntiis Gestione della propria Immagine, Camilla Moro Saporiti – Psicologia teorica/pratica, Chiara Moscardelli - scrittrice, Claudia Parisi – Galateo e Bon Ton, Maria Grazia Pratesi - Dizione, Rosa Sica – Nutrizione, Samuele Timoleone - Portamento e ballo) arricchiscono questo evento che non è da considerarsi “mondano” bensì di grande tradizione storica, al passo con i tempi odierni, dove vengono ripristinati quei valori e principi oggi forse, a torto, un po’ dimenticati, ma che riteniamo siano una ricchezza ed abbiano un valore senza tempo.



Ciò ha permesso di conseguire consensi e destare l’interesse e l’attenzione di un pubblico sempre più vasto e numeroso.



Essere romantiche e sognatrici, utilizzare le buone maniere, avere rispetto di sé e degli altri, comprendere il valore della solidarietà attraverso un’esperienza tangibile, comportarsi con grazia, stile ed eleganza crediamo siano importanti valori che ogni ragazza porterà con sé ampliando il proprio bagaglio culturale. Inoltre la partecipazione di una Testimonial della Onlus AmaRene, che si occupa dei malati nefroligici, offerta da Apevco, rappresenta un aspetto di solidarietà che ormai è presente nella manifestazione fin dal suo nascere. Anche quest’anno una giovane ragazza, Mariagiulia Mazzurri di 18 anni di Vogogna (VB), che ha subito il trapianto di rene, parteciperà all’evento come Debuttante vivendo l’esperienza insieme a tutte le altre ragazze.



Le Debuttanti arriveranno a Verbania lunedì 28 ottobre e si tratterranno fino a domenica 3 novembre alla scoperta di tutte le attività minuziosamente preparate dagli organizzatori per poi giungere alla serata finale con consapevolezza, entusiasmo e tanta emozione, pronte a vivere un’indimenticabile esperienza.



Indubbiamente i contesti di Villa Giulia e del Regina Palace Hotel, prospicienti il nostro lago, sono le perfette e suggestive cornici a questo evento che da tredici anni la No Profit Apevco, capitanata dall’instancabile Presidente Giovanna Pratesi, realizza attraverso un’attenta e capillare organizzazione volta a valorizzare e promuovere il Lago Maggiore.



Una pregevole e gradita novità in questa edizione: la presenza degli Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria del 184esimo Corso dell’Istituto di Istruzione "Salvatore Rap" di Verbania, facente parte alla Amministrazione Penitenziaria quali cavalieri delle nostre debuttanti. La loro partecipazione, garantirà la piena riuscita dell’evento nel rispetto di tutti i canoni della tradizione a cui si ispirano simili manifestazioni. Inoltre avendo la Scuola sede a Verbania sarà un ulteriore modo di avvalorare un felice connubio tra due realtà del territorio. Gli allievi indosseranno la divisa d’ordinanza aggiungendo all’evento quel fascino in più che ben si addice in queste circostanze. Si ringraziano il Direttore dott. Andrea Tonellotto, il Comandante Marco Mostacciuolo e l’Ispettrice Capo Simonetta Tomasco per la loro disponibilità e collaborazione.



Il Museo Onda Rossa, che sarà meta di una visita con le deb, offrirà la disponibilità di una auto d’epoca la candida Jaguar MK7 degli anni cinquanta, utilizzata dalla Regina d'Inghilterra per le visite ufficiali in Italia.



Un ringraziamento all’efficiente staff organizzativo di APEVCO No Profit: Anna Bonini, Barbara Bussandri, Rebecca Copercini e Lorella Grieco, alla webmaster Claudia Parisi e Andrea Fasola Ardizzoia di Agenzia Strixia di Baveno (VB) e alle preziose collaborazioni che con il loro apporto hanno reso possibile la realizzazione di questo evento nel migliore dei modi.



Un accento particolare è rivolto alle numerose attività che roteano in questo evento, creando uno scambio di prestazioni, servizi e visibilità oltre ad una notevole sinergia mediatica, molte delle quali appartenenti al nostro territorio come:

Samuele Timoleone Coreografo, Riccardo Ramoni co-presentatore, Dear Sport, Globalpesca, Verbanogel, VCO Formazione, FireFly Spettacoli di Daniela Migliorero, Tango argentino Claudia e Manolo, Service audio-luci-suoni Gigi & Febio, Casa Immacolata, Hotel Primavera, VCO Consulting Assicurazioni & Risparmio, Pier Maria Mazza Fotografo, Gioele Eventi e Wedding, Centro Estetico Crisalide, Oscar Boutique, Aqva di Cannero, Laica, GMO Giovani Musicisti Ossolani, La Mimosa Fiori, PIF Charity, Caffè del Corso di Giuseppe Caricchia, il Comune di Cannobio meta di una escursione turistica e la collaborazione con l’Istituto Superiore Ferrini-Franzosini grazie alla Dirigente Nadia Tantardini e alla prof.ssa Valentina Locci.



Ed altre attività fuori dal nostro territorio come:

Patty Farinelli Haute Couture Stilista abiti debuttanti, Staff trucco/parrucco a cura dell’Ispi “Botticelli” e IMA International Make-up Artist di Mestre-Conegliano Veneto, Fotografi: Sergio Banfi-Osvaldo Rubinelli-Ermanno Pastorato-Martina Musarra, Ruggeri Valdobbiadene, EuroPet Trasporti Internazionali, Show Dance Carol e Luigi di Milano, Cristina Sanfilippo Bridal Stylist, Lu MKP Stile e Passione, Salvatore Di Betta Piccy Academy, Ritratti di parole Rossella De Cicco Poetessa Performer, G&A by Model Agency di Giusi Spinali, Museo Onda Rossa Caronno Pertusella.



www.ballodebuttantilagomaggiore.it - apevconoprofit@apevco.com - 349-5602949

FB e IG: @BalloDebuttantiLagoMaggiore - TIKTOK: @BalloDebuttantilmaggiore