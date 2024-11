Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2024

Una piacevole ed emozionante serata ricca di momenti di spettacolo che ha avuto il suo culmine nella performance delle Debuttanti e dei loro Cavalieri, ma anche di solidarietà e di testimonianze che hanno toccato il cuore di tutti i presenti.Ha aperto la serata lo Staff Didattico dell’Istituto d’Istruzione “Salvatore Rap” facente parte alla Amministrazione Penitenziaria con la presenza del Direttore Andrea Tonellotto, il Comandante Marco Mostacciuolo, il Capo Area Valeria Quaregna, l’Ispettore Capo Simonetta Tomasco. È seguita la spettacolare performance di Daniela Migliorero, Rebecca Serena e Aurora Beltrami con costumi e attrezzi a led che ha incantato tutti gli ospiti. Carol e Luigi hanno eseguito uno elegante Show Dance ispirato al Musical "Anastasia" che debutterà a dicembre a Milano in prima assoluta, mentre Claudia e Manolo, ballerini e maestri di Tango Argentino nonché Campioni Italiani, si sono esibiti in due emozionanti e appassionate performance di tango escenario e milonga.Le Ex-Deb hanno poi disceso le storiche scale del Regina Palace, rinnovando l’emozione già vissuta, in meravigliosi abiti da sera: Maria Laura Giampaglia Debuttante 2014, Eliana Moleri Debuttante 2014, Adela Hado e la sua piccola Athena Debuttante 2017, Elisa Grieco Debuttante 2018, Chiara Rita Cordaro Debuttante 2019, Rebecca Copercini Debuttante 2021, Lisa Frattini Debuttante 2022, Chiara Bassoli Debuttante 2023, Giulia Sarnataro Testimonial amaRene 2023.Una sorpresa è stata la consegna di una targa di riconoscimento ad APEVCO, nella persona della Presidente Giovanna Pratesi, da parte della Regione Lombardia e Roncelli Group per il lungo operato volto all’accrescimento culturale, alla promozione del Territorio e alla solidarietà.Le Damigelle e i Paggetti hanno preceduto il momento clou della coreografia delle Debuttanti e dei loro Cavalieri sfilando con grazia ed eleganza sulle note di Cenerentola, grazie a Giusi Spinali di G&A Model Agency di Siracusa. Hanno sfilato:Ginevra Bitonti, Aurora Mennillo, Soraya Lentinello, Jasmine Dore, Elisa Confalonieri, Diego Barberis, Aurora Zerrilli, Gaia Ventura, Gabriele Ferrara, Giulia Ferrara, Nicol Testa.Siamo così giunti al momento più emozionante: la coreografia delle Debuttanti e dei loro Cavalieri, impeccabilmente preparata dal maestro Samuele Timoleone e dalla sua assistente Elena Gambero, sui brani eseguiti dal vivo dall’orchestra GMO diretta dal Maestro Aberto Lanza. Terminato il backstage di trucco e parrucco a cura dell’Ispi “Botticelli” e IMA (International Make-up Artist) di Venezia, Bridal Stylist di Cristina Sanfilippo e LU MKP Stile e Passione di Lucia Gambardella, le nostre Debuttanti, nei candidi abiti bianchi realizzati dalla stilista Patrizia Farinelli, avvolte nel profumoAqua di Cannero di Michele Ermoli hanno affrontato l’imponente scala del Regina accompagnate dai loro Cavalieri, gli allievi appartenenti al 184mo corso dell’Istituto di Istruzione “Rap” di Verbania. Hanno eseguito una elaborata ed elegante coreografia accompagnata, nel momento dell’esecuzione della Marcia di Radetzky, da un caloroso battimano del pubblico a tempo di musica. Le nostre deb e i loro cavalieri:Daniela Panin Navetta con Gaetano Emanato, Annagiulia Mazzurri con Donato Narducci, Barbara Audazio con Michele Caporaso, Angelica Angì con Luca Chiacchio, Stefania Bassotto con Giuseppe Trupia, Maria Billa con Gabriele Nicolini, Valeria Cristofari con Nunzio Merola, Mounia Romano con Gianluca Laudanna, Elena Panigatti con Francesco Boccuni, Lucia L’episcopo con Giuseppe Maiello, Cristall Elisabeth Castro Noboa con Nicola Laudando, Kerolyn Tinnirello con Gennaro Petrone, Sophy Marzoni con Vittorio Morgillo, Mariangela Vanalli con Riccardo Franzese, Maria Celeste Contini con Michele Marco Gentile.Grazie a Pierantonio Giussani, Fondatore del Museo Onda Rossa di Caronno Pertusella, visitato dalle nostre deb durante la settimana preparatoria, è stata esposta, nel foyer antistante la sala New Liberty, allestita per la cena di gala, una bellissima auto d’epoca: la Jaguar MK7 utilizzata dalla Regina d’Inghilterra nelle visite ufficiali in Italia.Sono stati quindi serviti un ricco aperitivo grazie a Globalpesca, VerbanoGel, Aibes Lombardia con Cristina Simonetta Beccia, Ruggeri Valdobbiadene e una elegante cena di gala che si è conclusa con le premiazioni delle Vincitrici. È stata inoltre effettuata una sfilata di moda a cura di Oksana Joffe di Oscar Boutique di Verbania rivolta a tutte le donne perché unicità, femminilità ed eleganza sono senza tempo.Momenti dedicati alla solidarietà con Annagiulia Mazzurri Testimonial della Onlus amaRene. Annagiulia ha brevemente raccontato la sua esperienza relativa al trapianto di rene, donato dalla mamma, con ottimismo e riconoscenza verso le persone che le sono state vicino. Il Dott. Maurizio Borzumati, Presidente di amaRene nonché primario di Nefrologia all’Ospedale di Verbania, ha poi premiato la giovane Testimonial con una targa di riconoscimento in ricordo della sua partecipazione a questa manifestazione.Un altro toccante momento è stato quello della testimonianza della debuttante Daniela Panin Navetta che ha catalizzato l’attenzione di tutti gli ospiti con la sua, ahimè, non felice storia. Daniela ha concluso il suo intervento trasmettendo a tutti i presenti un messaggio di speranza e di fiducia.L’ingresso in sala di una coreografica torta illuminata ha preceduto le premiazioni che sono state così distribuite:PREMIO DOLCEZZA Daniela Panin Navetta di Lentate sul Seveso (MB)PREMIO GLAMOUR Lucia L’Episcopo di Trecastagni (CT)PREMIO IMMAGINE Mariangela Vanalli di Bergamo (BG)PREMIO MODEL Sophy Marzoni di Corbetta (MI)DAMIGELLE D’ONORE Stefania Bassotto di Riese Pio X (TV) e Elena Panigatti di Trecate (NO)VINCITRICE Cristall Elisabeth Castro Noboa di Treviglio (BG)Doverosi sono i ringraziamenti a:• Istituto d’Istruzione “Salvatore Rap” di Verbania facente parte alla Amministrazione Penitenziaria per aver concesso la presenza degli allievi del 184mo corso quali cavalieri delle nostre Debuttanti.• il Comune di Verbania che da ormai 10 anni patrocina questa manifestazione.• i nostri docenti: (Sergio Banfi – Posa fotografica, Cristina Bonfanti - Comunicazione, Barbara Bussandri Gestione del proprio Outfit a Armocromia, Mariangela Camocardi scrittrice, Debora De Annuntiis Gestione della propria Immagine, Camilla Moro Saporiti – Psicologia teorica/pratica, Claudia Parisi – Galateo e Bon Ton, Giovanna Pratesi - Dizione, Rosa Sica – Nutrizione, Samuele Timoleone - Portamento e ballo).• i collaboratori di APEVCO No Profit: Anna Bonini, Barbara Bussandri, Rebecca Copercini, Lorella Grieco, Davide Truscello e Gina Mulè, la webmaster Claudia Parisi e Andrea Fasola Ardizzoia di Agenzia Strixia di Baveno (VB), Riccardo Ramoni che ha collaborato con Giovanna Pratesi alla presentazione dell’evento.• VCO Formazione per la realizzazione della torta grazie al suo Presidente Rino Porini, Dear Sport, Service audio-luci- suoni Gigi & Fabio, Casa Immacolata, Hotel Primavera, VCO Consulting Assicurazioni & Risparmio, Gioele Eventi e Wedding, Laica, La Mimosa Fiori, PIF Charity, Caffè del Corso di Cannobio che ha offerto un ricco aperitivo.• il Comune di Cannobio. meta di una interessante escursione turistica, ha riservato alle nostre deb, come ormai tradizione, una calorosa accoglienza mettendo a disposizione una guida per la visita alla città ed offrendo una colazione nella storica pasticceria Zaccheo. Inoltre il Sindaco Giammaria Minazzi ha accolto nella sala consiliare del Municipio le nostre deb e lo staff organizzativo per un piacevole saluto.• Abbiamo potuto contare sulla presenza delle studentesse dell’Istituto Superiore Ferrini-Franzosini per l’accoglienza e l’aiuto all’organizzazione grazie alla Dirigente Nadia Tantardini.• I fotografi: Sergio Banfi, Martina Musarra e Pier Maria Mazza• Il Videomaker Matteo Pelletti• EuroPet Trasporti Internazionali• Salvatore Di Betta Piccy AcademyIl Ballo Debuttanti Lago Maggiore non è da considerarsi come un evento “mondano” bensì di grande tradizione storica, al passo con i tempi odierni, dove vengono ripristinati quei valori e principi oggi forse, a torto, un po’ dimenticati, ma che riteniamo siano una ricchezza ed abbiano un valore senza tempo. Ciò ha permesso di conseguire consensi e destare l'interesse e l'attenzione di un pubblico sempre più vasto e numeroso.Essere romantiche e sognatrici, utilizzare le buone maniere, avere rispetto di sé e degli altri, comprendere il valore della solidarietà attraverso un'esperienza tangibile, comportarsi con grazia, stile ed eleganza crediamo siano importanti valori che ogni ragazza porterà con sé ampliando il proprio bagaglio socio-culturale.Non ci rimane che dire: arrivederci alla 14ma edizione 2025!