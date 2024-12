Sversamento idrocarburi a lago

La squadra nautica è intervenuta con un'imbarcazione pneumatica nel porto vecchio della città, collaborando con la Polizia locale e i tecnici di Arpa Piemonte per gestire uno sversamento di idrocarburi che ha causato un inquinamento superficiale nello specchio acqueo davanti al porto.



Per contenere la fuoriuscita di liquido, sono stati posizionati galleggianti assorbenti forniti da Navigazione Lago Maggiore presso l'imbocco del porto. La bonifica completa, affidata a un'azienda specializzata, è prevista per oggi.