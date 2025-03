E' sempre MO29 l'orso che gira nel VCO

Le osservazioni, ordinate su base scientifica, si sono concentrate nella zona nord del Parco Nazionale Val Grande.



I primi risultati genetici di Orso bruno nella provincia del Verbano Cusio Ossola, fatta sui campioni di pelo lasciati su una recinzione nell'abitato di Preglia (VB), nel 2019, portarono all'identificazione dell'individuo denominato MO29. Tale codice rimanda ad un maschio della popolazione trentina le cui tracce erano state seguite precedentemente in Lombardia e successivamente in Svizzera. Il comportamento di questo animale sia nella fase di dispersione a centinaia di chilometri dal luogo di nascita, che nella attuale fase stanziale, è sempre stato descritto come schivo e non confidente.



A seguito di alcune predazioni da orso su arnie avvenute nel comune di Trontano (VB) nel settembre 2024 sono stati raccolti ulteriori campioni organici, utili per le analisi genetiche. Nel febbraio di quest'anno l'esito dei campioni organici raccolti dai Carabinieri Forestali del P.N. Val Grande e inviati, grazie alla collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, all'Unità di ricerca "Genomica della Conservazione" della Fondazione Edmund Mach ha confermato che si tratta sempre di MO29. Pertanto ad oggi non vi sono evidenze accertate della presenza di altri individui nel territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola.



L'attività di monitoraggio dei militari prosegue; qualora vi fossero segnalazioni di qualsiasi tipologia possono essere inoltrate al Reparto Carabinieri Parco.



Reparto Carabinieri Parco Val Grande