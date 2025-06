"Avvocati in pericolo"

Vi sono infatti diverse zone del mondo in cui esercitare la professione di avvocato con la necessaria autonomia e indipendenza non è possibile, o è fonte di grave pericolo per la propria incolumità, e nel contempo anche nei nostri territori vi sono esempi di avvocati minacciati e ingiuriati per il solo motivo di svolgere la propria attività difensiva.Saranno presenti tre relatrici di sicura competenza ed esperienza su questo delicato tema: l'Avv. Alessandra Brenchio, del COA di Torino ed esperta della materia, l'Avv. Barbara Porta, presidente della Commissione Human Rights della CCBE, e spesso in prima linea nei luoghi di "pericolo" (era ad esempio presente in Turchia nello scorso mese di marzo, quando il Tribunale di Istanbul ha deciso lo scioglimento del locale Ordine degli Avvocati e ne ha destituito il Presidente) e l'Avv. Deniz Ali Asghari Kivage, avvocata di origine iraniane che ci racconterà la situazione dei diritti umani in Iran.Si allega la locandina dell'evento.Vi ringrazio per la cortese attenzione e la disponibilità a diffondere l'iniziativa, e porgo cordiali saluti.Avv. Paolo RicciPresidente Ordine degli Avvocati di Verbania