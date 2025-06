"Lettera a mia figlia dal paese delle donne"

Si tratta di una sorta di diario filmato che la regista, Silvia Staderoli, dedica alla figlia sedicenne e a tutte le ragazze del mondo. Per accompagnarci nella visione e nel commento del film abbiamo invitato lo Spazio ISA-Identità, sessualità, affettività.



L'appuntamento è per lunedì 23 giugno, alla Casa del popolo di Trobaso, via Renco 91. Alle 19.30 ci sarà un gustoso apericena della Maratonda. La proiezione invece inizia alle 20.45.



Costo apericena: 12 euro, bevande incluse, con tessera ARCI.

E' assai gradita la prenotazione: scrivete a cultura@sottosopra.verbania.it