Monti su chiusura filiale Banca Intesa

La filiale di Baveno di Intesa San Paolo chiude nei prossimi giorni. Rimarrà aperto il servizio bancomat.



Come già annunciato nei mesi scorsi, stanno chiudendo alcune sedi e uffici bancari in vari territori del Piemonte di Banca Intesa, a partire da quello di Baveno, Pallanza ecc.

Come avevamo però richiesto, dopo incontri, comunicati e una nostra vibrata protesta, a Baveno rimarrà quanto meno il servizio bancomat; una tutela per i nostri cittadini e anche per i turisti che affollano in estate il nostro comune (il bancomat chiuderà momentaneamente qualche giorno dopo la chiusura della filiale per manutenzione).



Purtroppo, come Amministrazione Comunale è impossibile fermare queste chiusure là dove nemmeno il Governo nazionale e regionale, i nostri parlamentari e consiglieri regionali del territorio, riescono ad evitare la desertificazione bancaria, che comporta fragilità del sistema economico, difficoltà per le comunità locali e per realtà altamente turistiche come la nostra e di altre sul lago Maggiore.



Alessandro Monti

Sindaco di Baveno