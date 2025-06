Giovani senza Frontiere 2025

“Youth without Borders” che vedrà la presenza, oltre che di una squadra di giovani locali, delle seguenti delegazioni:



Bourg de Péage – Francia

East Grinstead – Regno Unito

Mindelheim – Germania

Schwaz – Austria

Sant Felieu de Guíxol - Spagna

Crikvenica - Croazia

Termin/Termeno – Italia



La delegazione di Betlemme, che inizialmente aveva aderito all’invito, ha dovuto in questi giorni dare forfait a causa della cancellazione dei voli.



Questo il programma:



giovedì 26/06: all’arrivo delle delegazioni, alle ore 17, avrà luogo l’incontro di benvenuto a Villa Giulia;



venerdì 27/06: al mattino si svolgeranno I giochi nell’area attrezzata Centro Eventi Il Maggiore; il pomeriggio le delegazioni andranno in visita giardini botanici di Villa Taranto;



sabato 28/06: il mattino andranno in scena I giochi a Pallanza in Piazza Garibaldi; il pomeriggio sarà dedicato all’“Ideation contest” con Eurosdesk. Ovvero una sessione di discussione per e con i giovani (sempre all’Oratorio Don Bosco).



Premiazione e saluti



domenica 29/06: partenza delegazioni.



Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania: “Ospitare Nazioni diverse a Verbania significa costruire ponti, relazioni, abbattere muri. Mai come in questi tempi, parliamo di un lavoro prezioso che allarga gli orizzonti di ragazzi che segneranno il futuro del mondo. “Giovani senza frontiere” è un’occasione importantissima. Siamo amareggiati per l’impossibilità di essere presenti della delegazione di Betlemme, ci stringiamo a loro in queste ore difficili”.



Marco Valentinis, presidente del Comitato gemellaggio: “Ospitare queste delegazioni è un onore che spinge tutti a dare il meglio di sé: è un lavoro impegnativo quello che sta alle spalle di un evento di questa portata ma vale ogni sforzo. Siamo certi che i giovani che vivranno questa esperienza torneranno a casa con il cuore carico d’amicizia e fratellanza, e con ricordi indelebili. Mostrare poi al mondo Verbania, che orgoglio!”