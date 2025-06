Eventi Cannobio Luglio 2025

Mostre a Cannobio

L'Amministrazione di Cannobio invita l'intera cittadinanza e i visitatori a scoprire l'arte attraverso le diverse mostre che sono state allestite in vari punti della città.

In questo periodo Cannobio ospiterà alcune delle opere di Mimmo Rotella, artista italiano conosciuto a livello mondiale, di Angelita Bonetti, nota fotografa cannobiese e di Aldo Spoldi, membro della Società di Patafisica.

Cliccando su ogni pulsante potrete leggere la descrizione per ognuna di queste mostre e mantenervi informati sugli orari di apertura al pubblico e il periodo.

L'ingresso è gratuito.



Summer City Bus Cannobio 2025

Dal 10 giugno al 07 settembre dal martedì alla domenica è attivo il servizio Summer City Bus con partenza e arrivo al lido di Cannobio dopo un percorso verso la frazione di Traffiume. Due corse raggiungono anche le frazioni di San Bartolomeo e Sant'Agata.

Costo del biglietto €1,00

Summer Bus Service

E' attivo il servizio "Summer Bus Service" tutte le domeniche d'estate dal 15 giugno 2025 al 07 luglio 2025 compreso da Cannobio a Cannero, Trarego Viggiona e al Monte Carza - Big Bench con partenza alle ore 09.30 da Cannobio e ritorno dalle ore 17.25 dal Monte Carza.

Approfittate di questo servizio per una bella giornata nella natura!

Biglietto €3,00 A/R



Summer Bus Service- Mercato di Cannobio

Tutte le domeniche dal 15 giugno 2025 al 07 settembre 2025 compreso è attivo un servizio bus che dal Monte Carza alle ore 10.05 parte verso Trarego, Cannero Riviera vi porterà al mercato di Cannobio. Nel pomeriggio potete fermarvi al lido per poi tornare con partenza alle 16.40 verso il Monte Carza.

Non avrete problemi a parcheggiare!

Il costo del biglietto è €3,00 A/R



Ballo liscio con Arfacchia

Martedì primo luglio, in Piazza Vittorio Emanuele III, si terrà la serata di ballo liscio con Arfacchia.

Per godervi questo meraviglioso evento, recatevi in Piazza alle ore 21:30 e lasciatevi trasportare dalle emozioni che possono derivare solo da questo magico spettacolo.

Ingresso gratuito.



Leone di Note: Quartetto Gama

La terza edizione della rassegna musicale "Leone di Note" è pronta e siamo lieti di annunciarvi che il "Quartetto Gama" saranno i musicisti che suoneranno nel primo appuntamento di questo meraviglioso festival.

L'evento avrà luogo giovedì 03 luglio alle ore 18.30 presso la chiesa di Carmine Superiore, Cannobio.

In caso di pioggia il concerto si terrà presso l'Albergo del Lago, Carmine Inferiore.

Ingresso gratuito.



Raduno statico di Auto Storiche e Sportive

Sabato 05 luglio presso la piazza Vittorio Emanuele III avrà luogo il raduno statico di auto storiche e sportive organizzato dall'associazione ScoppiatiRacing Team.

Potrete godervi auto da collezione, storiche e lussuose. Vi aspettiamo dalle ore 16.00 per trascorrere insieme un pomeriggio pieno di passione.

Ingresso libero.



Concerto dell'Orchestra dei Giovanni Musicisti Ossolani

Sabato 05 luglio alle ore 21.30 si terrà il concerto dell'Orchestra dei Giovani Musicisti Ossolani presso la piazza Vittorio Emanuele III.

Vi aspettiamo numerosi!



Mercatino "Niente di nuovo"

Domenica 06 luglio dalle ore 08.00 si terrà in piazza Angelo Custode il mercatino Niente di Nuovo.

Venite a trovare la vostra occasione!



Concerto di Jazz Fusion

Vi invitiamo lunedì 07 luglio al concerto di Jazz Fusion di Piero Macaluso e Chiaverano che si terrà presso la piazza 27/28 maggio alle ore 18.00.

Ingresso gratuito.



Serata di ballo liscio e balli di gruppo

Per iniziare bene la settimana vi invitiamo ad assistere alla serata di ballo liscio e balli di gruppo con Ory Belly che avrà luogo martedì 08 luglio alle ore 21.30 presso la piazza Vittorio Emanuele III.

Accorrete numerosi!



Leone di Note: Domino Brass

Vi aspettiamo giovedì 10 luglio presso la Villa Peduzzi in via Castello alle ore 21.00 per assistere al concerto del "Domino Brass", il secondo appuntamento della rassegna musicale "Leone di Note".

In caso di pioggia l'evento si terrà presso il Santuario della Santissima Pietà, Cannobio.

Ingresso gratuito.



Miss eleganza Piemonte 2025

Sabato 12 luglio avrà luogo il concorso "Miss eleganza Piemonte 2025" nella fantastica cornice del Lago Maggiore.

Vi aspettiamo presso la piazza Vittorio Emanuele III a partire dalle ore 21.30.

Evento gratuito.



Serata di ballo liscio a Sant'Agata.

Martedì 15 luglio vi invitiamo a partecipare alla serata di ballo liscio in compagnia della musica di Arfacchia che si terrà presso Sant'Agata alle ore 18.00

Ingresso gratuito!



Ballo liscio in piazza con Milly e Una Notte

Martedì 15 luglio 2025 dalle ore 21.30, in Piazza Vittorio Emanuele III (lungolago), vi aspettiamo per una piacevole serata di Ballo liscio in piazza con Milly e Una Notte.

Ingresso libero.



Festival letterario "Scrittori in giardino"

Vi aspettiamo al secondo incontro del festival letterario di Cannobio "Scrittori in giardino" dove Antonio Falco, scrittore di romanzi gialli e noir ci presenterà il suo libro "Il lavandaio di Bertolla"

L'evento si terrà mercoledì 16 luglio alle ore 20.30 presso il lavatoio di Traffiume sarà arricchito dalle musiche di Antonio Disabato e dalla lettura di Luca Falsaci

Vi aspettiamo per trascorrere insieme una serata sotto le stelle tra libri, musica ed emozioni.

Ingresso gratuito.



Borg folk con risottata

Siete tutti invitati giovedì 17 luglio alla tradizionale risottata presso il borgo antico di Cannobio che avrà inizio alle ore 21.00.

Quest'anno "El Canfin" sarà il gruppo protagonista che intratterrà il pubblico con le sue canzoni popolari piemontesi.

Ingresso gratuito.



Mostra di bonsai

Vi aspettiamo sabato 19 presso la piazza 27/28 maggio per assistere alla mostra di bonsai che avrà inizio alle ore 08.00

Che siate appassionati di bonsai o semplicemente curiosi, questo evento promette di ispirare e affascinare

Ingresso libero.



Concerto del gruppo corale "La Fortezza"

Sabato 19 luglio dalle ore 21.30 presso Palazzo Parasi ci sarà il gruppo corale "La Fortezza".

La corale “La Fortezza" nasce a Ghevio ad aprile del 2007. Il gruppo non è costituito da professionisti, ma semplici lavoratori, casalinghe, pensionati o ragazzi. Caratteristica di questo gruppo è l’abbinamento, insolito per una corale, di voci e di strumenti.

Ingresso gratuito



Mercatino del radio collezionismo e meraviglie di altri tempi.

Torna a Cannobio l'evento per gli amanti dell'artigianato e dell'oggettistica!

Il mercatino del collezionismo vi aspetta sabato 19 in via Magistris (lungolago di Cannobio) a partire dalle ore 11:00!

Ingresso gratuito!



Rassegna Camminando nelle memorie: Spiriti erranti

Siete tutti invitati lunedì 21 luglio alla rassegna "Camminando nelle memorie: spiriti erranti" che si terrà alle ore 18.00 presso Carmine Superiore.

Evento gratuito!



Ballo liscio in piazza con Piero Rosato in Trio

Siete cordialmente invitati alla serata di ballo liscio con Piero Rosato che avrà luogo martedì 22 alle ore 21.30 presso la piazza Vittorio Emanuele III.

Ingresso gratuito.



Teatro Blu: "L'isola delle lucciole"

Giovedì 24 alle ore 21.30 si terrà lo spettacolo teatrale "L'isola delle lucciole" presso la piazza Vittorio Emanuele III.

Un evento organizzato dal Teatro Blu per l'intrattenimento dei bambini.

Ingresso gratuito.