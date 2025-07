Ancora un weekend tricolore per GAV

GAV sarà presente con tre atlete: Sara Cerutti negli 800 mt Promesse, Viola Tummolo nei 5.000 mt Juniores e Valentina Albasini nella Marcia 10.000 mt Juniores.



Si tratta di un appuntamento importante per le tre ragazze verbanesi, che dovranno confermare i recenti progressi e cercare di ottenere il proprio record personale in un’occasione così prestigiosa. Per Sara Cerutti c’è un obiettivo in più, conseguire il minimo per partecipare al Challenge di Conegliano Veneto in programma nel terzo fine settimana di luglio.



A Grosseto sono attesi ben 1.698 atleti in rappresentanza di 296 società: saranno presenti anche alcuni degli atleti recentemente laureatisi Campioni d’Europa nella recente e trionfale trasferta di Madrid, tra cui il saltatore Matteo Sioli (ancora in forse), la triplista Erika Saraceni e la velocista Gaya Bertello.



Sara Cerutti sarà impegnata venerdì 4 a partire dalle 19.10; Valentina Albasini sarà in gara sabato 5 alle 9.00, mentre Viola Tummolo gareggerà alle 18.45, sempre sabato 5.



Gli Italiani Individuali Juniores e Promesse saranno trasmessi integralmente su www.atleticaitaliana.tv; è prevista inoltre un’ampia sintesi su RAISPORT nei giorni seguenti.