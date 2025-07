I risultati di GAV agli Italiani Individuali Juniores e Promesse

Prestazione da incorniciare per Sara Cerutti che negli 800 mt Promesse ha staccato il 5° tempo della classifica generale con un ottimo 2’09”31, suo nuovo record personale che demolisce il suo precedente, abbassandolo di circa 2 secondi!Grazie a questa bellissima gara Sara ha anche ottenuto il minimo per il prestigioso Challenge di Conegliano Veneto, in programma il 19/20 luglio, dove sarà presente anche la compagna di squadra Sonia Mazzolini, sui 5.000 mt.Valentina Albasini era impegnata nella Marcia 10.000 mt Juniores: per lei una 15^ posizione finale con il tempo di 58’01”28, ben lontano dal suo personale; tenendo però conto che la tecnica di marcia della verbanese, benché già buona, è ancora da affinare, ci sono ancora ampi margini di miglioramento e questo risultato è un’ottima base di partenza!Per lunghi tratti della sua gara, i 5.000 mt Juniores, Viola Tummolo è stata sui livelli del suo personale: purtroppo una lieve flessione, forse dovuta al caldo, e riscattata con un buon cambio di ritmo nel 200 mt finali, l’ha portata a chiudere con il 17^ tempo finale: 19’48’32”. Anche per lei questo risultato deve essere visto come una tappa importante di un percorso di crescita.È stata una trasferta impegnativa ma comunque soddisfacente per una realtà piccola ma agguerrita come GAV, che ha dimostrato, ancora una volta, di poter recitare un ruolo importante anche a livello nazionale!