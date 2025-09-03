Dal Comune lavoro per 12 disoccupati con CantieriOver

Attenzione e risposta a tutte le fasce di popolazione, recupero e reinserimento nel mondo del lavoro di figure ancora valide, sostegno alla comunità: il Comune di Verbania sposa Cantieri Over58, il progetto di Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di impiegare persone disoccupate in cantieri di lavoro temporaneo e straordinario, al fine di contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali pensionistici. I requisiti per accedere ai bandi sono spiegati in modo chiaro e fruibile, mentre per presentare la domanda è sufficiente la compilazione online o recarsi all’Urp del Comune o al Centro per l’impiego, a seconda della domanda da presentare e delle proprie esigenze.
Per quanto concerne i due bandi Over 58 gestiti direttamente dal Comune di Verbania, con scadenza delle domande 15 settembre alle ore 12, prevedono l’inserimento part-time di 8 disoccupati così distribuiti: quattro in area amministrativa e altrettanti nella squadra manutenzioni. La durata di entrambi i progetti sarà di 12 mesi, 260 giorni lavorativi, per 25 ore alla settimana (€ 29,42 indennità giornaliera per 5 ore). Il 100% delle indennità verrà erogata ai lavoratori direttamente dall'INPS, la differenza è a carico dell'Ente. I due bandi sono già pubblicati sul sito del Comune di Verbania e disponibili all’Urp.
Sempre all’interno del progetto CantieriOver, nasce la terza proposta, che sarà pubblicata prossimamente dal Centro dell’impiego e offre lavoro a quattro disoccupati in ambito manutentivo, con un contratto di 260 giorni, per 25 ore settimanali, retribuzione giornaliera di € 29,42. Il bando è rivolto a disoccupati/e con età uguale o superiore a 45 anni (con priorità per le persone con bassa scolarità) oppure a disoccupati/e con qualsiasi età in carico ai servizi socio-assistenziali, con basso livello di istruzione e in condizioni socio/familiari di particolare difficoltà/gravità.
Massimo Manzini, assessore al Personale e organizzazione aziendale: “Il reinserimento nel mondo del lavoro, la possibilità di raggiungere la soglia contributiva per la pensione, rendersi utili per la comunità, questo riteniamo sia il vero sostegno di cui i cittadini hanno bisogno”.
Dal Comune lavoro per 12 disoccupati con CantieriOver
Riportiamo l'iniziativa del Comune di Verbania, per 12 disoccupati con cantieri di lavoro per un anno.
0 commenti Aggiungi il tuo
Per commentare occorre essere un utente iscritto