Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2025

Le Debuttanti, provenienti da ogni parte di Italia, giungeranno a Verbania domenica 2 novembre per iniziare il percorso formativo previsto nella settimana preparatoria. Si tratterranno, infatti, sul nostro territorio per otto giorni alla scoperta di tutte le attività minuziosamente preparate dagli organizzatori per poi giungere alla serata finale del Gran Galà del Debutto con consapevolezza, entusiasmo e tanta emozione, pronte a vivere un’indimenticabile esperienza nella splendida location del Regina Palace Hotel di Stresa domenica 9 novembre.



L’apporto culturale alle partecipanti sarà, in questa edizione, ancora più ricco e interessante. Ben 15 le lezioni che saranno impartite da qualificati docenti:

GESTIONE DEL PROPRIO OUTFIT E ARMOCROMIA - Barbara Bussandri

COMUNICAZIONE - Cristiana Bonfanti

GESTIONE DELLA PROPRIA IMMAGINE - Debora De Annuntiis

EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE - Francesco Munno

VIOLENZA DI GENERE: FATTISPECIE E STRUMENTI DI CONTRASTO - Gabriele Pipicelli

IL BALLO DEBUTTANTI NELLA STORIA - Mariangela Camocardi

PSICOLOGIA - Camilla Moro Saporiti

LIFE COACH - Alessandra Cozzolino

NUTRIZIONE - Rosa Sica

GALATEO/BON TON - Claudia Parisi

DIZIONE - Giovanna Pratesi

HAIR SYLING E MAKE-UP - Cristina Sanfilippo

BELLEZZA CONSAPEVOLE - Linda Berti

BALLO - Giuliana Cucco

PORTAMENTO - Giuliana Cucco



Oltre alle lezioni si effettueranno escursioni turistico-culturali nelle città di Cannobio e di Verbania offrendo l’opportunità di visitare questo splendido territorio, molto apprezzato dalle partecipanti, ma anche dai loro parenti ed amici che spesso scoprono per la prima volta le bellezze ed il fascino del VCO. Un modo di promozione e valorizzazione che Apevco porta avanti ormai da 15 anni.



Questo evento non è da considerarsi “mondano” bensì di grande tradizione storica, al passo con i tempi odierni, dove vengono ripristinati quei valori e principi oggi forse, a torto, un po’ dimenticati, ma che riteniamo siano una ricchezza ed abbiano un valore senza tempo. Ciò ha permesso di conseguire consensi e destare l’interesse e l’attenzione di un pubblico sempre più vasto e numeroso. Essere romantiche e sognatrici, utilizzare le buone maniere, avere rispetto di sé e degli altri, comprendere il valore della solidarietà attraverso un’esperienza tangibile, comportarsi con grazia, stile ed eleganza crediamo siano importanti valori che ogni ragazza porterà con sé ampliando il proprio bagaglio culturale. Inoltre la partecipazione di una Testimonial della Onlus AmaRene, che si occupa dei malati nefrologici, rappresenta un aspetto di solidarietà che ormai è presente nella manifestazione fin dal suo nascere. Anche quest’anno una giovane ragazza, Giulia Sarnataro, che ha subito il trapianto di rene, parteciperà all’evento come Debuttante vivendo l’esperienza insieme a tutte le altre ragazze.



La No Profit Apevco, capitanata dall’instancabile Presidente Giovanna Pratesi, realizza questo evento, con un’attenta e capillare organizzazione, con passione e dedizione al fine di valorizzare e promuovere il Lago Maggiore, di accrescere il bagaglio culturale di ogni partecipante, di sensibilizzare l’aspetto della solidarietà.



Tre significative novità in questa edizione 2025:

 la presenza della Fanfara Bersaglieri Valdossola grazie al Capo Fanfara Guido Tomà e al Presidente Ottavio Manzini;

 la sfilata di beneficenza, con il riciclo creativo di abiti usati, avrà luogo mercoledì 5 novembre alle ore 21,00 presso Villa Giulia in collaborazione con Centro d'Ascolto Caritas OdV ETS Verbania Pallanza alla quale saranno devoluti gli introiti delle offerte;

 la presenza di Giusy Spinali di G&Agency per la sfilata dei Paggetti e Damigelle e l’Accademia del Ventaglio per le danze storiche provenienti entrambi da Siracusa.



La serata di gala di domenica 9 Novembre è aperta a tutti previa prenotazione al seguente link: https://shorturl.at/7a5Z1 oppure contattando il 349-5602949.



Un ringraziamento all’efficiente staff organizzativo di APEVCO No Profit: Massimo Ossola, Barbara Bussandri, Anna Bonini, Gina Mulè, Rebecca Copercini, Riccardo Ramoni, Roberto Bargellini, alla webmaster Claudia Parisi e ad Andrea Fasola Ardizzoia di Agenzia Strixia di Baveno (VB). Un accento particolare è rivolto alle numerose attività che roteano in questo evento, creando uno scambio di prestazioni, servizi e visibilità oltre ad una notevole sinergia mediatica, che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento nel migliore dei modi, molte delle quali appartenenti al nostro territorio come: Fanfara Bersaglieri Valdossola, Dear Sport, Globalpesca, Verbanogel, VCO Formazione, FireFly Spettacoli di Daniela Migliorero con Davide Butti, Tango argentino Claudia e Manolo, Service audio-luci-suoni Gigi & Fabio, Regina Palace Hotel, Casa Immacolata, Hotel Primavera-Meeting, Centro Estetico La Crisalide, Aqva di Cannero, Laica, GMO Giovani Musicisti Ossolani, Barbara Bussandri Consulente d’immagine, Marco Simone Make-up artist, PIF Charity, Caffè del Corso di Giuseppe Caricchia, La Tecnica, il Comune di Verbania e di Cannobio, la collaborazione con l’Istituto Superiore Ferrini-Franzosini grazie alla Dirigente Nadia Tantardini e alle proff. Valentina Locci e Marianna Colangelo, il Collegio Papio di Ascona (Svizzera). Ed altre attività fuori dal nostro territorio come: Patty Farinelli Haute Couture Stilista abiti debuttanti Ferrara, Staff trucco/parrucco a cura dell’Ispi “Botticelli” e IMA International Make-up Artist di Mestre-Conegliano Veneto, Ruggeri Valdobbiadene, EuroPet Trasporti Internazionali, Farmasi cosmetica, Show Dance Carol e Luigi di Milano, Cristina Sanfilippo Bridal Stylist di Como, G&A by Model Agency di Giusi Spinali Siracusa, Accademia del Ventaglio Danze storiche di Arianna Spatafora di Siracusa.



Fotografi e Videomaker: Sergio Banfi di Legnano (MI), Prof. Federico Treggiari dell’IIS “Ferrini-Franzosini con gli allievi Beatrice Bortolamei-Alessandro Piana-Simone Pesce, Matteo Pelletti Videomaker di Verbania.

www.ballodebuttantilagomaggiore.it - apevconoprofit@apevco.com - 349-5602949

FB e IG: @BalloDebuttantiLagoMaggiore - TIKTOK: @BalloDebuttantilmaggiore