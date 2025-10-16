Gli eventi di ottobre a Casa Ceretti

MAWO & JOXXN

Venerdì 17 ottobre | Ore 18:00

A Casa Ceretti ritornano Mawo & Joxxn per un Dj Set di musica inclusiva!

Dove elettronica sperimentale e sonorità globali si incontrano per dare voce a culture, emozioni e identità diverse.

Ogni set è un viaggio collettivo, uno spazio sonoro aperto a tutti, dove ogni battito celebra la diversità e ogni melodia unisce.



ROBERTO CASESI LIVE

Venerdì 24 Ottobre | Ore 21:00

Come promesso abbiamo riprogrammato l'evento con Roberto Casesi. Vi aspettiamo per conoscere il suo lavoro “Religioni / e altre storie fantastiche”, un doppio viaggio tra fisica e spiritualità, tra divinità fallibili e universi immaginati. Un album in gestazione da sette anni, dove mitologie moderne, scienza e meraviglia si intrecciano in canzoni che raccontano il mondo con poesia e curiosità.



CONCERTO E APERITIVO CON BANCA ETICA E LE MONDANE!

Giovedì 30 ottobre | Ore 18:00

Fai la pace con i tuoi soldi!

Aperitivo in musica con banchieri e promotori finanziari di Banca Etica.

Troverai un angolo dedicato alla conoscenza di Banca Etica: parla con il banchiere e riscatta il tuo buono-aperitivo!

Tra un drink e l'altro goditi il concerto Pop Folk delle Mondane!



Rock’n’Roll is alive

Venerdì 31 Ottobre | Ore 21:00

Dritti dal jukebox dell’inferno, Theo and the Good Old Boys riportano in vita lo spirito selvaggio degli anni ’50 🎹🔥

Guidati da Theo, demonio del piano dal carisma ribelle, e da una band che mescola rockabilly, boogie woogie e rhythm & blues, trasformano ogni serata in un rito di pura energia.

Tra scintille, swing e vibrazioni da diner sulla Route 66, preparati a un live che fa tremare i motori e accende la pista.

Perfetto per una notte da brivido, dove il rock’n’roll risorge… più vivo che mai.