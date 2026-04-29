Consiglio Comunale a Verbania

Ordine del giorno:
1 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2025 E RELATIVI ALLEGATI ART.151 D.LGS.267/2000
2 PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EX ORSOLINE – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA DI RECUPERO IN ATTUAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.R.16/2018 S.M.I., ANZICHE’ DELL’ART.12 DELLA MEDESIMA NORMA REGIONALE
3 APPROVAZIONE RIPARTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1989 N.15, A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2026
4 MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE F.I. DEL 24/03/2025 IN MERITO AL POTENZIA- MENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI VERBANIA (Prot.17279/2025)
5 MOZIONE DEL 10/04/2025 DEI GRUPPI CONSILIARI VERBANIA FUTURA E LEALI CON VERBANIA IN MERITO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI ILLU- MINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA’ DI VERBANIA (Prot.21193/2025)
6 ORDINE DEL GIORNO DEL 15/04/2025 DEL GRUPPO CONSILIARE F.I. IN MERITO ALLA PROPOSTA DELL’UNCEM CONTRO LA CHIUSURA DELLE BANCHE (Prot.21911/2025)
7 ORDINE DEL GIORNO DEL 20/06/2025 DEI GRUPPI CONSILIARI P.D. E VERBANIA SI PRENDE CURA SUL TEMA: PACE E GIUSTIZIA IN MEDIO ORIENTE (Prot.34680/2025)
8 ORDINE DEL GIORNO DEL 18/09/2025 DEL GRUPPO CONSILIARE F.I. IN MERITO ALL’ADOZIONE PROGRESSIVA DEL SISTEMA ALCOL-LOCK SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI VCO TRASPORTI SRL (Prot.51344/2025)
9 MOZIONE DEL 18/09/2025 DEI GRUPPI CONSILIARI P.D. E VERBANIA SI PRENDE CURA IN MERITO AL PIANO DI PIANTUMAZIONE (Prot.51372/2025)
10 ORDINE DEL GIORNO DEL 18/09/2025 DEI GRUPPI CONSILIARI VERBANIA FUTURA E LEALI CON VERBANIA IN MERITO ALLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE (Prot.51446/2025)
11 ORDINE DEL GIORNO DEL 11/12/2025 DEI GRUPPI CONSILIARI P.D. E VERBANIA SI PRENDE CURA IN MERITO ALL’ATTIVAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI PRESSO L’ATC PIEMONTE NORD (Prot. 66554/2025)
12 ORDINE DEL GIORNO DEL 11/12/2025 DEI GRUPPI CONSILIARI P.D. E VERBANIA SI PRENDE CURA IN MERITO ALLA DIFESA DEI LAVORATORI DEL QUOTIDIANO “LA STAMPA” E TUTELA DELLA REDAZIONE DEL V.C.O. (Prot.66555/2025)
13 ORDINE DEL GIORNO DEL 22/12/2025 DEI GRUPPI CONSILIARI VERBANIA FUTURA E LEALI CON VERBANIA IN MERITO ALLA SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI DEL QUOTIDIA- NO “LA STAMPA” E CONDANNA DEGLI ATTI DI VIOLENZA CONTRO LA LIBERTA’ DI STAMPA (Prot.68785/2025)
14 ORDINE DEL GIORNO DEL 10/03/2026 DEL GRUPPO CONSILIARE MARCHIONINI PER RABAINI IN MERITO ALLA SANITA’ TERRITORIALE (PROT.14068/2026) 15 ORDINE DEL GIORNO DEI GRUPPI CONSILIARI VERBANIA FUTURA E LEALI CON VER-BANIA DEL 12/3/2026 IN MERITO ALL’INIZIATIVA PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL’ORIGINE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI CONTENUTA NEL CODICE DO-GANALE DELL’UNIONE EUROPEA – RICHIESTA DI MODIFICA DELL’ARTICOLO 60 DEL REGOLAMENTO (UE) N.952/2013 (Prot.14648/2026)
Consiglio Comunale a Verbania
Giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21.00 è convocato il Consiglio Comunale di Verbania.
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