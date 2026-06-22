Altiora due convocati in Rappresentativa

Con la quale parteciperanno alla Aequilibrium Cup - Torneo delle Regioni Under 16 che si svolgerà a Catania dal 22 al 27 giugno.



Due nostri ragazzi, grazie al loro talento, alla loro passione ed al lavoro fatto in questi anni da tecnici, società ed accompagnatori faranno parte della squadra che rappresenterà il comitato regionale in questa importante manifestazione. Peraltro, lo staff tecnico diretto dalla responsabile Silvia Villanti ha scelto proprio Luca Comoli come capitano della squadra.



Il Piemonte giocherà le prime due partite contro le rappresentative di Puglia e Veneto. Sabato 20 giugno pomeriggio, al PalaManzini, palestra del Liceo Cavalieri di Verbania a partire dalle ore 15.00 la rappresentativa svolgerà un allenamento congiunto contro la prima squadra maschile di Altiora.