"Le donne all'assemblea" a Miazzina

Sabato 1 agosto 2026, alle ore 21.00, sul palco del Parco giochi del Comune di Miazzina, organizzato in collaborazione con Comune e Pro Loco di Miazzina, verrà riproposto lo spettacolo degli allievi del Corso di Teatro di Compagnia Teatro 4 e Quattrogatti: "Le donne all'assemblea", Regia di Riccardo Nazzaroli.

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Miazzina "Le donne all'assemblea" a Miazzina
Un classico che sorprende per quanto sia ancora attuale: le donne prendono il potere e ribaltano le regole con ironia travolgente. Aristofane ci regala una satira lucidissima, divertente e pungente, che parla al presente con una forza comica irresistibile.

Le donne di Atene, stanche dell’incapacità politica maschile, si travestono da uomini e conquistano l’Assemblea. Una volta al potere, instaurano un regime comunitario che abolisce proprietà privata e differenze sociali. Tra entusiasmi e paradossi, la città scopre che anche l’utopia, quando diventa legge, può generare irresistibili effetti comici.

Ingresso libero
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