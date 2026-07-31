"Le donne all'assemblea" a Miazzina

Un classico che sorprende per quanto sia ancora attuale: le donne prendono il potere e ribaltano le regole con ironia travolgente. Aristofane ci regala una satira lucidissima, divertente e pungente, che parla al presente con una forza comica irresistibile.Le donne di Atene, stanche dell’incapacità politica maschile, si travestono da uomini e conquistano l’Assemblea. Una volta al potere, instaurano un regime comunitario che abolisce proprietà privata e differenze sociali. Tra entusiasmi e paradossi, la città scopre che anche l’utopia, quando diventa legge, può generare irresistibili effetti comici.Ingresso libero