Regione Piemonte: accelera su consegna pannoloni

Da mercoledì 26 agosto, è partita una misura straordinaria per accelerare il recupero dell’arretrato nella distribuzione degli ausili per incontinenza e garantire una risposta più rapida ai cittadini.

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Fuori Provincia Regione Piemonte: accelera su consegna pannoloni
La Regione Piemonte, in collaborazione con Federfarma Piemonte, ha attivato infatti un canale straordinario di distribuzione attraverso la rete delle farmacie.

Gli utenti interessati saranno contattati direttamente dalla farmacia dove è stato effettuato l’ordine, che fornirà tutte le indicazioni necessarie per il ritiro. Non sarà quindi necessario presentarsi prima di essere contattati.

Al momento del ritiro sarà consegnato il prodotto ordinato oppure, qualora questo non fosse immediatamente disponibile, un prodotto uguale o equivalente per caratteristiche e funzione, in modo da assicurare la continuità della fornitura ed evitare ulteriori attese.

Questa modalità di distribuzione affiancherà temporaneamente il sistema ordinario e resterà attiva per il periodo necessario a riportare il servizio alla piena regolarità.

L’obiettivo è duplice: dare una risposta immediata ai cittadini che stanno ancora aspettando la fornitura e azzerare gli ordini accumulati, riportando progressivamente il servizio alle normali modalità di distribuzione.

La Regione continuerà a monitorare quotidianamente l’andamento delle consegne e il recupero degli ordini, verificando i risultati della misura e intervenendo, se necessario, con ulteriori azioni organizzative.

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