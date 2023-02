La “Giornata di Raccolta del Farmaco” è organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico in collaborazione con AIFA, Federfarma, Federchimica - Assosalute, Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Egualia - Industrie Farmaci Accessibili e con il sostegno di vari importanti sponsor privati.



I clienti delle farmacie potranno acquistare medicinali da banco (senza ricetta medica) da donare a chi ha bisogno. I farmaci saranno ritirati da una delle oltre 1.800 realtà socio-assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico. Nel VCO le farmacie coinvolte sono 25, di cui 11 nel Verbano, 10 nell’Ossola e 4 nel Cusio; gli enti benefici che riceveranno i medicinali raccolti durante la settimana sono 6.



La GRF è un’iniziativa ormai da anni presente nel cuore dei cittadini. Dal 2020 ha assunto il suo volto attuale, estendendosi a diversi giorni; il momento centrale resta comunque il secondo sabato di febbraio.



In Italia 390.000 persone non hanno potuto curarsi per ragioni economiche, e hanno chiesto aiuto a una realtà socio-assistenziale. Quest’anno, però, a causa dell’inflazione, anche le persone non povere potrebbero avere difficoltà a donare.



In 20 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 5.600.000 farmaci, per un controvalore commerciale di circa 34 milioni di euro. L’ultima edizione, anch’essa durata una settimana, ha visto il coinvolgimento di 4.889 farmacie e oltre 14.000 volontari; dei 485.000 farmaci raccolti hanno beneficiato circa 600.000 persone assistite dai 1.807 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico. La raccolta del 2022 è riuscita a coprire il 48% del fabbisogno totale indicato proprio dagli enti assistenziali, che arrivava a 1.007.056 medicinali.



Nel VCO l’anno scorso i farmaci raccolti sono stati 2565, il 10% in più rispetto al 2021.



Qui di seguito, l’elenco delle farmacie aderenti nel Verbano Cusio Ossola e quello degli Enti assistenziali convenzionati.







FARMACIE ADERENTI NEL VCO.



VERBANO:



- ANTICA FARMACIA NITAIS P.ZZA GRAMSCI, 13/A FRAZIONE PALLANZA, 28922, VERBANIA (VB)



- FARMACIA GIUSSANI V.LE AZARI, 94 FRAZIONE PALLANZA, 28922, VERBANIA (VB)



- FARMACIA BORRONI P.ZZA RANZONI, 39 FRAZIONE INTRA, 28921, VERBANIA (VB)



- FARMACIA CAMMARERI BARDELLI VIA 42 MARTIRI, 107 FONDOTOCE, 28924, FONDOTOCE VERBANIA (VB)



- FARMACIA SIRONI VIA DE NOTARIS, 1 TROBASO, 28923, VERBANIA (VB)



- FARMACIA COMUNALE VERBANIA CORSO CAIROLI 88, 28921, VERBANIA (VB)



- FARMACIA NAVA P.ZZA MATTEOTTI, 25/B FRAZIONE INTRA, 28921, VERBANIA (VB)



- FARMACIA CAMMARERI BARDELLI PIAZZA COLLA 8, 28836, GIGNESE (VB)



- FARMACIA ANTICA DEL LAGO VIA VITTORIO VENETO 5/A, 28822, CANNOBIO (VB)



- FARMACIA VALLE VIA CAVOUR, 16, 28838, STRESA (VB)



- FARMACIA ROI OLIVIERI VIA 42 MARTIRI, 13/A LOCALITÀ FERIOLO, 28831, BAVENO (VB)







CUSIO:



- FARMACIA LAPIDARI P.ZZA XXIV APRILE, 9, 28887, OMEGNA (VB)



- FARMACIA MANTEGAZZA P.ZZA DON ANNICHINI, 3, 28887, OMEGNA (VB)



- FARMACIA BERNARDINI VIA CORRIDONI 1, 28883, GRAVELLONA TOCE (VB)



- FARMACIA DI GRAVELLONA TOCE C.SO MARCONI, 32 / C1, 28883, GRAVELLONA TOCE (VB)







OSSOLA:



- ANTICA FARMACIA DEL BORGO VIA ROMITA 18A, 28845, DOMODOSSOLA



- FARMACIA COMUNALE DOMODOSSOLA VIA S. ANTONIO 1, 28845, DOMODOSSOLA (VB)



- FARMACIA BOGANI P.ZZA CAVOUR, 7, 28845, DOMODOSSOLA (VB)



- FARMACIA CIANA VIA ALFREDO DI DIO 33, 28877, ORNAVASSO (VB)



- FARMACIA CALDERARA STRADA STATALE 337, 11, 28859, TRONTANO (VB)



- FARMACIA DI VOGOGNA VIA NAZIONALE DRESIO 188, 28805, VOGOGNA (VB)



- FARMACIA FANTONE VIA DOMODOSSOLA, 35, 28853, DRUOGNO (VB)



- FARMACIA FRANZOSI VIA DOMODOSSOLA, 94, 28844, VILLADOSSOLA (VB)



- FARMACIA GALLENZI VIA BIANCHI NOVELLO, 8, 28844, VILLADOSSOLA (VB)



- FARMACIA GUERRA VIA SEMPIONE, 6, 28884, PALLANZENO (VB)







ENTI ASSISTENZIALI CONVENZIONATI CON LA GRF NEL VCO:



- ASSOCIAZIONE ELDA AZANA ONLUS VIA IDA BRAGGIO 9, 28845, DOMODOSSOLA



- ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE NOVARA – VCO PIAZZA MAMELI 13, 28887, OMEGNA



- CARITAS "SAN CARLO" VIA IV NOVEMBRE, 28838, STRESA



- CARITAS PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO GRAVELLONA TOCE CENTRO D'ASCOLTO VIA MOLINO 17, 28883, GRAVELLONA TOCE



- CARITAS PARROCCHIALE ORNAVASSO VIA ALFREDO DI DIO 99, 28877, ORNAVASSO



- GRUPPO ABELE DI VERBANIA ONLUS LARGO INVALIDI DEL LAVORO 3, 28920, VERBANIA