Scuola in Piemonte: il 14 settembre si riparte

La regione accoglierà nelle aule anche oltre 60.000 insegnanti, tra i quali 3.400 nuovi docenti assunti a tempo indeterminato. Un dato che, tuttavia, non basta a coprire tutte le necessità, in particolare per il sostegno agli alunni con disabilità: i posti rimasti scoperti sono ancora molti, 2.792 solo in Piemonte (di cui 1.700 nella provincia di Torino), a fronte di un aumento degli studenti con disabilità (5% del totale, lo 0,5% in più rispetto all'anno scorso).



Secondo i sindacati, il nodo principale è la carenza di docenti specializzati, e per questo chiedono di snellire le procedure di assunzione attingendo dalle graduatorie provinciali di prima fascia.



Intanto, per rendere le aule più vivibili con le temperature ancora estive, il Ministero ha stanziato 20 milioni di euro a livello nazionale per l'installazione dell'aria condizionata, una cifra che, però, si tradurrà in poche centinaia di euro per istituto. Un anno scolastico che inizia dopo un anno "rovente" segnato in particolare dagli esami di maturità.