Una gara che, anno dopo anno, è riuscita a trasformarsi in qualcosa di più di una semplice competizione: è diventata un appuntamento capace di unire agonismo, spettacolo e promozione turistica.



Con la sua 31ª edizione, il Triathlon Internazionale di Mergozzo si conferma inoltre come una delle gare sulla distanza media più longeve d’Italia, una manifestazione che ha saputo at-traversare gli anni mantenendo intatta la propria identità e diventando un vero punto di rife-rimento per gli appassionati di triathlon.



Organizzata dalla ASD Dimensione Sport, presieduta da Gian Piero Sblendorio, la compe-tizione prenderà il via alle 10.15, quando gli atleti si tufferanno nelle acque del Lago di Mer-gozzo, accanto al pontile di piazza Cavour.



Saranno 1,9 chilometri di nuoto, con una delle immagini più spettacolari della gara: la ca-ratteristica uscita all’australiana, che porterà gli atleti a percorrere un breve tratto sulla ter-raferma prima di tornare in acqua e completare la frazione natatoria. Poi, senza pause, arri-verà la seconda sfida: 90 chilometri in bicicletta, seguiti da altri 21 chilometri di corsa.



Una prova sulla distanza media che mette a dura prova preparazione, resistenza e capacità di gestione della fatica. Ma proprio quando il fisico comincia a chiedere di rallentare, entra in gioco la forza dello spettacolo: il pubblico, il paesaggio e l’atmosfera di Mergozzo accompa-gnano gli atleti fino all’ultimo metro.



E quest’anno il respiro della manifestazione sarà ancora più internazionale.



Sono infatti attesi triatleti provenienti da Svizzera, Spagna, Francia, Belgio, Germania e Russia, a conferma di quanto il Triathlon di Mergozzo sia ormai conosciuto ben oltre i confini nazionali. Particolarmente significativa sarà la presenza di una squadra francese composta da oltre 40 atleti, che porterà sulle rive del lago un vero e proprio gruppo di sportivi, accom-pagnatori e appassionati.



Il valore internazionale della gara si intreccia inoltre con una grande novità del 2026. Il Tria-thlon Internazionale di Mergozzo è infatti una delle tre prove che compongono il nuovo Cir-cuito Nazionale 70.trilogy, istituito dalla Federazione Italiana Triathlon per valorizzare e dare maggiore visibilità alla distanza media nel triathlon italiano.



Il circuito riunisce tre importanti appuntamenti:

• Iron Island Half Triathlon – 26 aprile, Marina di Ragusa;

• Lovere Tri – 28 giugno, Lovere;

• Triathlon Internazionale di Mergozzo – 13 settembre, Mergozzo.



Essere inseriti nella 70.trilogy rappresenta un ulteriore riconoscimento per una manifesta-zione che da oltre trent'anni porta a Mergozzo atleti di alto livello e appassionati provenienti da numerosi Paesi.



Ma il vero protagonista sarà ancora una volta il territorio. Il percorso della gara diventa infatti una vetrina naturale per far scoprire a chi arriva da lontano un angolo del Piemonte capace di sorprendere per bellezza e qualità paesaggistica. Il Lago di Mergozzo, con le sue acque par-ticolarmente limpide, farà da cornice alla frazione di nuoto, mentre le strade del territorio accompagneranno i concorrenti nelle due successive prove.



Per gli atleti sarà una sfida contro il cronometro e contro i propri limiti. Per il pubblico sarà una giornata di sport da vivere a bordo strada, sulle rive del lago e nel cuore del paese. Per Mergozzo e per tutto il territorio sarà, ancora una volta, una preziosa occasione per acco-gliere visitatori, raccontare le proprie bellezze e promuovere il turismo sportivo.



Un connubio sul quale l'Amministrazione comunale di Mergozzo ha da sempre mostrato par-ticolare attenzione. Anche l'attuale sindaco Massimigliano Stoto ha confermato la sensibili-tà dell'Amministrazione verso lo sport e verso un modello di turismo capace di portare per-sone sul territorio attraverso eventi di qualità.



Il 13 settembre, quindi, non sarà soltanto il giorno di una gara. Sarà il giorno in cui centinaia di storie personali si incontreranno sulle rive del lago: chi arriverà per conquistare un risulta-to, chi per superare un proprio limite, chi per vivere un'esperienza indimenticabile.



E mentre il primo atleta uscirà dall'acqua e inizierà la lunga cavalcata in bicicletta, a Mer-gozzo sarà già iniziato lo spettacolo.



Sport, passione, storia e territorio: quattro elementi che, insieme, fanno del Triathlon In-ternazionale di Mergozzo un appuntamento capace di emozionare ben oltre il traguardo.