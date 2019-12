Maltempo: Protezione Civile in Preallarme

Fino alla serata odierna, a cuasa della ventilazione sostenuta avremo precipitazioni diffuse, con valori forti o molto forti sul verbano e sui rilievi meridionali al confine con la Liguria. L’aria atlantica manterrà la quota neve elevata, sui 1800-2000 m sulle Alpi Marittime, Cozie e Graie e sui 1500 m sui rilievi settentrionali. Dalla serata odierna l’attenuazione della ventilazione ed una rotazione delle correnti in quota da ovest favoriranno un miglioramento delle condizioni meteorologiche.Fino alle prime ore della mattinata odierna si sono registrati quantitativi di nuova neve di circa 10-15 cm alle quote superiori ai 2000 m. Successivamente il limite pioggia-neve è sceso localmente fino a 1200-1500 m sulle Alpi Graie e sul Nord Piemonte. Le nevicate di intensità moderata o forte, determinano l’aumento del pericolo valanghe su tutti i settori, in particolare a nord e a sud della regione, dove il grado sarà 4-Forte.Nelle aree maggiormente interessate sono attese valanghe spontanee che potranno raggiungere dimensioni molto grandi, con locale interessamento della viabilità di fondovalle.Le precipitazioni previste determineranno nelle prossime ore un incremento dei livelli idrometrici dei fiumi piemontesi con la possibilità di raggiungere i valori di guardia in particolare nel bacino del Tanaro. Il livello del lago Maggiore è atteso in lieve crescita con valori al di sotto della soglia di attenzione.Per i dettagli si invita alla consultazione del bollettino delle piene http://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/bollettino_piene.pdf