Grande Nord su chiusura stazioni di Polizia Stradale

Nella giornata odierna ( mercoledì 4/3/2020 - ndr ) il presidente della nostra regione Alberto Cirio incontrerà a Roma il Ministro degli Interni Lamorgese per difendere dalla prevista chiusura per “razionalizzazione” le Stazioni della Polizia Stradale nei tre comuni del Piemonte, Ceva, Borgomanero e Domodossola sui sei previsti in tutta Italia.

Nei giorni scorsi ci siamo attivati per conoscere quale sia la mole di lavoro che gli agenti svolgono sui nostri territori, per farlo abbiamo rilevato i dati da un comunicato stampa del sindacato di Polizia per Domodossola e invece a Verbania ci siamo rivolti direttamente agli uffici della Polizia Stradale.



Volevamo capire su quali basi si fonda la “razionalizzazione” voluta dal Ministro.



Tenendo presente le differenze della morfologia dei territori e della viabilità abbiamo paragonato gli interventi a Domodossola con quelli a Verbania oltre al fatto che l’eventuale chiusura di Domodossola peserebbe ulteriormente su Verbania.



Dai dati rilevati si deduce che:

a Domodossola, 18.146 residenti, nel 2019 sono stati effettuati 108 servizi di pattuglia (uno ogni tre giorni) elevando 347 verbali, intervenendo su 30 incidenti stradali.

A Verbania, 30.505 abitanti, nel 2019 sono stati controllati 8.456 veicoli (69 ogni tre giorni) contestando 2.521 violazioni, intervenendo su 212 incidenti stradali.



Le differenze sono evidenti, quindi il concetto di razionalizzazione ci sembra più che giustificato.



Ciò premesso, dato che non pensiamo che gli agenti in Ossola siano degli scansafatiche, crediamo non siano nelle condizioni di operare per carenze della struttura, di mezzi e personale.



Quindi ci auguriamo che il presidente Cirio a Roma chieda maggiori risorse per potenziare le stazioni oggetto dei tagli e quindi renderle veramente operative e utili alla collettività e non si limiti al tentativo di mantenere aperte caserme oggettivamente scarsamente attive.







Roberto De Magistris

Segretario Regionale Grande Nord