Grande Nord su Assunzioni Sanità

Si è insediato l'osservatorio regionale sul personale sanitario coordinato dalla regione Piemonte; vi sono rappresentante tutte le principali sigle sindacali del personale sanitario e medico ma non è prevista alcuna forma di rappresentanza dei cittadini/utenti del servizio sanitario.



Il primo impegno preso dall'osservatorio, stando al comunicato della regione , è il protocollo d'intesa per l'assunzione di oltre duemila dipendenti tra personale medico e sanitario entro il 2024.



Vogliamo essere, e speriamo di essere, tra coloro che si congratuleranno con la regione alla fine del prossimo anno se quest'obiettivo verrà raggiunto. Il dubbio, però, che si tratti di un altro annuncio -l'ennesimo - sulla sanità a cui non fanno seguito fatti concreti da parte dei vertici regionali è fondato.

L'assessore Icardi rimanda a fondi aggiuntivi per la copertura finanziaria di queste assunzioni.



Speriamo che tali fondi esistano anche al di fuori delle conferenze stampa; non dimentichiamo, infatti, che solo a marzo l'assessore ha rimandato al mittente i bilanci di diverse Asl e Aso piemontesi con raccomandazione di ulteriori tagli.



Segreteria Grande Nord Piemonte

Roberto De Magistris