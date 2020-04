Riduzione affitto, per gli appartamenti pubblici in regime di agevolata

"Per questo si è ritenuto opportuno proporre interventi concreti che possano andare incontro al pagamento dei canoni di locazione per le 88 famiglie interessate, prevedendo una riduzione del 50% del canone mediamente di circa 330 euro per il periodo di emergenza, indicato dal Governo, tra marzo a luglio. Non sarà semplice burocraticamente costruire questo percorso, ma l’impegno dell’Amministrazione e degli uffici competenti è massimo. Essendo la scadenza dei pagamenti mensile, per chi ha già pagato, la parte eccedente verrà considerata a credito per i versamenti successivi.



Ricordiamo che L’Amministrazione ha anche scritto, in questi giorni, all’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Nord e alla Regione Piemonte, chiedendo misure a favore degli assegnatari degli alloggi in regime di sovvenzionata, richiedendo la possibilità di escludere le mensilità che decorrono dal mese di marzo al mese di luglio dalle procedure di decadenza per morosità e la riduzione della metà dei canoni di locazione in corso."