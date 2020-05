Gruppo Solidale Verbania cambia forma

Oggi la gestione dell’emergenza sta passando da una fase acuta ad una più stabilizzata, pur se con bisogni della popolazione in continua evoluzione: la sezione di Verbania del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, rappresentata da Pietro Penone, esce perciò dal Gruppo solidale per proseguire la propria attività in nuove iniziative benefiche. A tutta l’AIB e, in particolare, a Pietro Penone e ai suoi collaboratori, va il più sentito ringraziamento per il tanto lavoro fatto!



Resta a guidare il Gruppo la sua cofondatrice Katiuscia Zucco, consigliere comunale del Gruppo Prima Verbania, che verrà coadiuvata nell’intensa attività dagli altri due Consiglieri Attalla Farah e Mattia Tacchini, assieme ai sostenitori del nostro Gruppo consiliare.



Il Gruppo Prima Verbania è, e rimarrà, in prima linea per assistere i nostri concittadini, con una particolare attenzione a quelli che hanno perso il lavoro, l’attività o comunque le proprie entrate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.



Uniti ce la faremo!

I Consiglieri del Gruppo Prima Verbania

Katiuscia Zucco

Attalla Farah

Mattia Tacchini