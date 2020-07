Tanti eventi in questi giorni a Verbania

# Continua con successo la stagione estiva del centro eventi Il Maggiore "Ricominciamo insieme". Segnaliamo Giobbe Covatta che si confronta con la Divina Commedia mercoledì 22 luglio, Michela Murgia sabato 25, Io e Pirandello di e con Sebastiano Lo Monaco il 26 luglio e molto altro. Per visionare tutto il cartellone cliccare al link https://www.ilmaggioreverbania.it/it/spettacoli/ricominciamo-insieme/



# Prosegue anche Cross Festival Walk Edition che, da luglio a settembre, vede svolgersi 15 eventi, con 40 artisti in 10 location diverse per un programma di performing arts, danza, teatro e musica in spazi urbani e naturalistici. Sabato 25 e Domenica 26 luglio 2020 ore 19.00, da Cavandone al Monterosso "Cura performance in natura, suoni e visioni per un rito collettivo" di Ajariot + Riciclette. Giovedì 30 luglio 2020 dalle ore 18.00 alle 22.00 Casa Ceretti Industrial soundscape di Alberto Ricca e Elisa Sbaragli. Info al link www.crossproject.it/cross-festival-2020/



# Iniziative a Pallanza Verbania. Oltre ai sabato della Pro Loco si aggiungono i venerdì musicali a cura dell’Amministrazione Comunale con "Quattro note a Pallanza". Prima serata il 24 luglio con le band MRC band e Soul Garden. Info al link



# I famosi DJ Tommy Vee e Mark Lanzetta il 25 luglio inaugurano Naïades Summer Club a Pallanza Verbania, la prima di alcune serate musicali organizzate a Villa Giulia. Info link pagina FB



# Continuano le serate di luglio a casa Ceretti a Verbania Intra, godendo del meraviglioso giardino. Giovedì 23 luglio dalle 20 alle 22 Donne Resistenti letture sceniche a cura di Carla de Chiara. Venerdì 24 luglio dalle 19 alle 22 Aperitivo Analogico con Dj Set. Programma al link pagina FB



# Per bambini: rassegna di letture ad alta voce nel parco di Villa Maioni "Poti Poti!". Sono in programma sette appuntamenti da luglio a settembre, il sabato alle ore 10.30. Si tratta di una iniziativa del Progetto Nati per leggere Piemonte VCO. Info al link



# VinilPatia. 25 Luglio e 26 Luglio 2020 a Verbania Intra, Imbarcadero Vecchio, Fiera del Vinile dalle ore 8.30 alle ore 23.00.



# E prepariamoci già per agosto con l'arrivo di Allegro con Brio, la rassegna di libri, muisca e teatro sul lago al parco di villa Maioni dal 2 al 9 agosto. Il programma completo al link



Teniamo le distanze! Usiamo dove necessario le mascherine! Laviamoci spesso le mani!