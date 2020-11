Popolo della Famiglia a sostegno dei 3 ospedali

I nostri tre ospedali sono di enorme importanza per tutta la Provincia anche per la loro posizione strategica sul territorio.



In piena crisi economica e dentro una drammatica situazione per la salute di tutti i cittadini, parlare ora di un Ospedale Unico è pura follia.



Occorre investire bene, in fretta e con intelligenza sui presidi esistenti per aumentare quelle capacità e quelle specificità che sono un valore aggiunto per ogni presidio.



Come consigliere di maggioranza al Comune di Stresa ritengo opportuno anche riferirmi al documento firmato da alcuni amministratori locali e diffuso su Verbania -Notizie del 4.11.20 .



Nel Documento si dice " Siamo fermamente contrari alla costruzione di un Ospedale Unico a Domodossola"...



Bene, giusto, non e' un'area baricentrica.Poi l'appello per una conferenza dei Sindaci VCO che ritengo lodevole e politicamente auspicabile. E' l'ordine del giorno che non e' accettabile. IL quesito posto ai Sindaci sarà: " Dove ubicare il nuovo Ospedale?" Occorre invece aggiungere un'altra domanda: " E' opportuno un Ospedale Unico.. servirà ai cittadini.. migliorerà le prestazioni sanitarie?" ( o sarà solo o in prevalenza vantaggio di lobby interessate?)



Da molti anni ormai e' aperto il dibattito su questa "cattedrale sanitaria".



Tutto il Popolo della Famiglia (Vco/Novara e il Direttivo Regionale) esprime forti dubbi sull'utilità di questo mega ospedale e teme che possa diventare invece una "cattedrale nel deserto".Abbiamo bisogno di ben altre strategie,ribadisce il nostro coordinatore Regionale, il medico dott. Mario Campanella , che sottolinea le priorità necessarie: potenziare l'assistenza territoriale, soprattutto in questo momento drammatico.



Servono attrezzature, posti letto, aumento del personale, costretto a turni massacranti,con scarso sostegno psicologico ed economico. Auspichiamo che in Regione si cominci a ragionare seriamente su questi temi vitali per tutti i cittadini. Il Popolo della Famiglia di tutto il Piemonte non mancherà di vigilare sulle scelte degli amministratori della nostra Regione per stimolare e favorire scelte popolari al servizio del bene comune.