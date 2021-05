TEDx ad Arona

La città di Arona si prepara ad accogliere il primo evento in formato TEDx che si terrà il 19 giugno 2021 con il Patrocinio del Comune di Arona.



TED è un format internazionale - nato negli Stati Uniti - che ha l'obiettivo di intercettare e diffondere idee innovative applicate a diverse discipline: tecnologia, intrattenimento, design, scienza, business, innovazione. Con questo spirito, TED ha creato anche il format TEDx, che prevede eventi locali, organizzati in modo indipendente e su base volontaria, per portare idee innovative che “vale la pena condividere” sul territorio.



Per la prima volta l'evento si terrà ad Arona, coinvolgendo otto speakers, partner e aziende che ne sposano la filosofia e intendono promuovere idee innovative a beneficio del territorio.



In questo TEDxArona All Inclusive parleremo di parità di genere, di stereotipi sulla, di come nuovi modelli di sostenibilità che aiutano ad includere il rispetto dell'ambiente nel nostro modo di vivere, di tecnologie che permettono di supportare l'inclusione di tutte le categorie.



Arona è All Inclusive! Verso una nuova rotta: Come On board!



TEDxArona attraccherà sulle meravigliose sponde di Arona SABATO 19 GIUGNO. potrai prenotare il tuo biglietto qui https://bit.ly/3dsUbrR



Speaker

A breve saranno svelati tutti gli 8 speakers che si alterneranno sul palco di TedxArona.



Nel mood di «Ideas Worth Spreading», TED promuove il programma TEDx, che consiste in una serie di eventi locali indipendenti, organizzati in tutto il mondo sotto la sua licenza, e che hanno come obiettivo quello di riunire comunità, organizzazioni, individui che possano vivere un'esperienza simile a quella proposta da TED.



TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) è un'organizzazione no-profit il cui obiettivo è diffondere idee di valore attraverso il motto «Ideas Worth Spreading».



La prima conferenza TED del 1984 ospitò la presentazione del Sony Compact Disc e l’anteprima dell’Apple Macintosh.



La «TED Conference» si tiene ogni anno a Vancouver e gli speaker sono invitati a raccontare le proprie idee e intuizioni in massimo 18 minuti. I video sono poi raccolti sulla piattaforma www.ted.com e messi a disposizione degli utenti web.



Puoi seguire TEDx Arona su Facebook e Instagram e Linked