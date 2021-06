Altiora Motty vince l'ultima in casa

La coppia Matessich-Bonfantini gestisce al meglio la squadra, garantendo spazio a tutti i componenti del roster . Marco Miani, palleggiatore titolare, elogia i suoi “eredi” : “ E’ bello vedere che Bazzoni e Morelli siano ormai inseriti nei meccanismi di gioco. Questo da valore al lavoro di tutta la squadra, ma in particolare di noi veterani, che mettiamo impegno e sacrificio proprio per aiutarli a crescere”Con Novara ormai fuori dai giochi la partita clou dell’ultima giornata sarà Santhià-Biella, che decreterà la vincitrice del girone e pretendente alla promozione nella finale play off , con Santhià avvantaggiata per i due punti di vantaggio accumulati nella prima fase.ALTIORA MOTTY – FISIOSPORT 3-0 (25-10,25-15,25-17)GIOVANILI : PRIMI VERDETTINelle finali territoriali la Under 15 cede di misura contro San Rocco Novara, mancando per un soffio l’accesso alla finale. Nel 3 a 2 maturato in casa dei novaresi i ragazzi capitanati da Luca D’urso arrivano fino al dodicesimo punto nel quinto set, meritandosi gli applausi per una bellissima stagione. La Under 19 si prepara ad una sfida agguerrita contro Ovada nella semifinale territoriale di categoria. In panchina ci sarà Andrea Cova che in terra alessandrina cercherà di portare i suoi ragazzi ad una finale importante.La Under 17 chiude la stagione con le final four regionali . Nella semifinale contro Sant’Anna una sconfitta onorevole per 3 a 0 , che lascia qualche rimpianto ma anche tantissime certezze . “Essere tra le prime 4 squadre del Piemonte è certamente un risultato importante “, dichiara Andrea Cova, primo allenatore.” Abbiamo lavorato bene, creando un gruppo unito e tecnicamente valido, che non ha ancora finito di stupire . Ringrazio la società e i miei collaboratori, ma soprattutto i ragazzi che ci hanno messo davvero tanta dedizione e tanto impegno, meritandosi il titolo territoriale e la finale regionale”. Under 17 : Matteo Martignoni, Filippo Sasso, Nicolas Grossini, Paolo Russo Alesi, Giulio Russo Alesi, Carlo Grigioni, Alessandro Matessich, Gabriele Cova, Giulio Berteletti, Andrea Castellani , Riccardo Merzagora (capitano), Luca Affini, Luca Saini .Proseguono i campionati di Under 12 e Under 13 . Per i più piccoli l’appuntamento è Domenica 13 Giugno in casa contro Novara Scurato, nei quarti di finale territoriali, mentre la Under 13 conquista l’accesso alle semifinali sotto la guida di Marco Miani, battendo 3 a 0 Biella BluALTIORA UNDER 13 – SPB BLU 3-0 (25-13,25-16, 25-18)Completata la fase territoriale della Coppa Italia di Prima Divisione. Altiora batte Alessandria per 3 a 2 e conquista il terzo posto finale, risultato che le permetterà di affrontare Volley Novara nella semifinale territoriale.ALTIORA-ALESSANDRIA 3-2 (26-24,20-25,25-21,23-25,17-15)Le dirette in streaming della gare casalinghe di Altiora Motty saranno disponibili sulla piattaforma Twitch al link http://www.twitch.tv/pallavoloaltiora , la società invita tutti i sostenitori a seguire e sostenere la squadra via web, visto che per ora il campionato si disputerà a porte chiuse.