Piemonte: vaccino, somministrate 5.508.539 dosi

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.845 i 12-15enni, 6.476 i 16-29enni, 2.848 i trentenni, 2.403 i quarantenni, 1.722 i cinquantenni, 963 i sessantenni, 442 i settantenni, 200 gli estremamente vulnerabili e 170 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.508.539 dosi (di cui 2.483.409 come seconde), corrispondenti al 90,5% di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.



AUMENTATI A 750 I POSTI ALL’HUB VALENTINO PER IL 4 SETTEMBRE



Considerato che i 250 posti disponibili su prenotazione per sabato 4 settembre all’hub Valentino di Torino ieri sono andati tutti esauriti, la Regione ha deciso di ampliare mettendone a disposizione altri 250 su prenotazione sul portale www.IlPiemontetivaccina.it



A questi se ne aggiungono nella stessa giornata 250 ad accesso diretto senza appuntamento. Il totale dei posti fruibili al Valentino per sabato sale quindi a 750.



Le vaccinazioni saranno somministrate dalle ore 8 alle ore 15 a persone di tutto il Piemonte e di tutte le fasce d’età (dai 12 anni in su).