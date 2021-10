Successo per il Meeting di Autunno

Come già in precedenza Avis Marathon Verbania, è solita dare inizio alla stagione di Pista con il Meeting della Liberazione del 25 Aprile e concludere la stagione con i Meeting di Autunno in Ottobre. Anche in questa occasione sicuramente un successo. Considerato il periodo si sono presentati Atleti di ben 20 Società provenienti da Piemonte, Lombardia e due Società da Emilia Romagna. Nel pieno rispetto di tutte le Norme Igienico Sanitarie Vigenti, completamente a porte chiuse, con ingresso riservato solamente ad Atleti, Tecnici/Allenatori, Dirigenti, e Personale Operativo sul campo. Previa presentazione di Green Pass, Autodichiarazione, Misurazione Temperatura ed Igienizzazione, le prime gare con ritrovo alle ore 9,00, Iniziate alle ore 10,00.



Circa 80 gli atleti delle categorie Esordienti con età dai 5 anni agli 11 anni che si sono sfidati nelle Tre Prove previste (1 Corsa, 1 Salto In Lungo, Un lancio del Vortex). Per queste categorie anche se tra i partecipanti non è mancato sicuramente lo spirito agonistico ed il tifo fatto dall’esterno del campo da parte dei genitori ed accompagnatori, come da regolamento alla fine tutti sono stati premiati con la stessa medaglia, che a loro possa servire di ricordo e da sprone per continuare nel percorso di formazione in Atletica leggera.



Nel pomeriggio con ritrovo alle ore 13,30 ed inizio gare alle ore 14,30, si sono svolte le gare considerate Agonistiche del Settore Giovanile. Anche in queste gare, anche se con numeri non altissimi verificato il periodo della stagione, si è avuta la partecipazione di 65 atleti che hanno fatto registrare in tutte le specialità in programma tempi e misure di alto livello, ed in diversi casi con il miglioramento dei loro Personali.



Graditissima visita durante le gare del pomeriggio dell’Assessore allo Sport Patrich Rabaini, del Comandante con alcuni Agenti della Polizia Municipale del Comune di Verbania.

Durante tutto il pomeriggio abbiamo avuto la presenza del Presidente del Comitato Provinciale FIDAL VCO Luigi Spadone, che ringraziamo. Come ringraziamo tutti i giudici FIDAL presenti.



Un ringraziamento al Comune di Verbania per il Patrocinio della Manifestazione.



Avis Marathon Verbania Ringrazia in modo particolare tutti Indistintamente, Consiglieri, Tesserati, Collaboratori che durante la manifestazione ciascuno per il compito assegnato si sono prodigati infaticabilmente per l’ottimpo risultato dell’evento.

A questo punto Avis Marathon Verbania da un arrivederci a tutti sia a questo evento che ai prossimi futuri che sono previsti già dai primi mesi del Prossimo anno.