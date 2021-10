Settimana della Creatività di 50&Più

Dal 16 al 21 ottobre 2021 si svolgeranno sei giorni di laboratori, dove i partecipanti saranno chiamati a esprimere e sperimentare il proprio lato artistico. In questa cornice, si svolgeranno anche le premiazioni del Concorso 50&Più di Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia, appuntamento giunto alla 39esima edizione volto a valorizzare e premiare la creatività degli over 50.



Oltre ai laboratori di fotografia e poesia, già proposti in passato e molto apprezzati dai soci 50&Più, ne verranno realizzati di nuovi su scrittura creativa, illustrazione, cinema e fumetto. Il fil rouge che unisce tutti i laboratori è il bisogno di dare voce alla creatività, approfondendo discipline artistiche e scoprendo nuove passioni tramite gli incontri quotidiani che saranno guidati da maestri delle arti creative.



Enrico Valenzi, direttore e docente della prestigiosa Scuola Omero, si occuperà del laboratorio di scrittura creativa; a Flavio de Bernardinis, critico cinematografico, è lasciata la conduzione di un workshop sulla storia del cinema e sul linguaggio filmico. Ad accompagnare i partecipanti nel mondo della fantasia e della creazione di personaggi saranno Sandro Rosi, disegnatore e fumettista, e Arianna Papini, illustratrice di libri per ragazzi e vincitrice del Premio Andersen 2018. Lina Pallotta e Jordan Cozzi terranno il corso di fotografia in una visione intergenerazionale al di là dell’obiettivo. Elio Pecora, saggista e critico letterario italiano, condurrà il laboratorio di poesia.



Altre due novità, che vanno a completare il programma degli appuntamenti, sono: Pillole di Bellezza, con la guida esperta di Stefani Ponti – storica dell’arte e archeologa – alla scoperta della storia e delle bellezze del Lago Maggiore e #SOCIALIZZIAMO, laboratori informatici dedicati al mondo digitale e all’alfabetizzazione informatica.



Un omaggio all’arte in tutte le sue forme, un momento di condivisione e incontro: è questo il senso della Settimana della Creatività che quest’anno si è arricchita nell’offerta formativa. Come dichiara Carlo Sangalli, Presidente nazionale dell’Associazione, quest’anno le premiazioni del Concorso 50&Più torneranno a svolgersi in presenza, dopo che l’edizione 2020 si è tenuta online a causa dell’emergenza sanitaria. “Le arti sono una scelta intima e profonda che aggiunge significato al tempo presente. In fondo la differenza tra un tempo percepito come inutile e un tempo arricchente è segnata da ciò a cui ci si è dedicati. La Settimana della Creatività promossa da 50&Più vuole essere uno stimolo alla scoperta delle proprie attitudini artistiche per cimentarsi in forme espressive sempre nuove e coltivare le proprie passioni in compagnia, favorendo lo scambio di vedute e la condivisione”.



Nella serata di martedì 19 ottobre si terranno le premiazioni del Concorso 50&Più Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia con la consegna delle Libellule e delle Farfalle d’Oro ai vincitori.



A valutare le opere in gara una giuria ormai consolidata e formata da nomi illustri quali Elio Pecora per la sezione Poesia, Lina Pallotta per la Fotografia, Renato Minore per la Prosa e Duccio Trombadori per la Pittura.



Tra le regioni più “creative” si posiziona al primo posto la Lombardia con 34 finalisti, seguita dalla Toscana con 32 e dal Veneto con 27.