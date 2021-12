Vela: verbanesi campioni zonali

La stagione agonistica della classe Laser ILCA 2021 è stata ,nonostante le difficoltà recate dalla pandemia, eccezionale, sia per il numero di regate internazionali ,nazionali e zonali, sia per il numero di partecipanti con una media di 350/400 atleti alle regate nazionali e di 90/100 atleti alle regate zonali.



I velisti dell’ex squadra agonistica CVCI di Intra: Besozzi Gabriele, David Piana, Matteo Spedicato, Andrea Ribolzi hanno partecipato a tutte le regate Nazionali e Zonali con la nuova casacca del Circolo velico AVAV di Luino ,allenati dall’ex allenatore del CVCI ora dell’AVAV Andrea Vibaldi .



I risultati raggiunti, grazie ai numerosi podi ottenuti nella stagione agonistica 2021, hanno premiato il sacrificio dei giovani velisti che oltre agli impegni di studio hanno fatto lunghe trasferte in pulmino per raggiungere i vari campi di regata dalla Sicilia alla Sardegna ,dalla Liguria al Trentino.



Dopo la breve pausa natalizia, dal 2 gennaio gli atleti si sposteranno ad Andora in Liguria per una settimana di allenamenti in preparazione della nuova stagione 2022 che inizierà già l’8 gennaio con la regata interzonale di Andora e la prima regata di qualifica nazionale di Valmadrera in febbraio.