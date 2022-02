“Architetture contemporanee sulle Alpi occidentali italiane”

Seconda tappa del tour iniziato ad Aosta nel mese di Novembre 2021.



L’esposizione, realizzata a cura del centro di ricerca «Istituto di Architettura montana» del Politecnico di Torino, presenta le tavole progettuali di più di cinquanta edifici realizzati nei territori montani di Valle d’Aosta e Piemonte. Si tratta di opere in cui la qualità dell’organizzazione dello spazio si intreccia ai processi di sviluppo locale e alla diffusione di pratiche abitative innovative.



Rigenerazione dei luoghi a base culturale, nuova agricoltura, green economy, valorizzazione e riuso del patrimonio, turismo sostenibile, sono i temi di cui occorre sempre più tener conto nel delicato momento della progettualità.



Le tavole progettuali illustrano una “montagna” vista come territorio da abitare, testimone di un cambiamento culturale in cui l’architettura e l’aménagement del paesaggio tornano a giocare un ruolo strategico. Una trasformazione che vede progettisti e committenti interagire per soddisfare le molteplici esigenze riscoprendo l’importanza del progetto di qualità.



La mostra è a cura di Antonio De Rossi e Roberto Dini con Eleonora Gabbarini, Matteo Tempestini, Federica Serra dell'«Istituto di Architettura Montana» del Politecnico di Torino, in collaborazione con Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Valle d'Aosta, Regione Autonoma Valle d'Aosta.



La mostra prevede crediti formativi per gli architetti e una serie di incontri di approfondimento on line sui temi trattati dalla mostra. Il primo incontro virtuale si terrà Giovedì 24 febbraio alle ore 17.00 sul tema “Il Paesaggio contemporaneo tra natura e architettura” e sarà un dialogo con l’Architetto Dario Castellino.



L’iscrizione è gratuita e obbligatoria scrivendo a: architettinovara@archiworld.it.

Gli iscritti riceveranno il link a cui collegarsi. Per gli architetti iscrizione - invece - su imateria.



Informazioni

Casa Ceretti – Via Roma 42, Verbania

dal 26 Febbraio al 13 Marzo 2022

Orario di apertura: giovedì, sabato, domenica dalle 15.00 alle 19.00.



Ingresso gratuito

Si richiede green pass rafforzato all’ingresso e utilizzo della mascherina ffp2 durante la visita.