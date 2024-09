Baveno: stagione culturale autunno-inverno 2024/2025

CORSI UNI3 2024-2025



Ritornano i corsi UNI3, a cura dell’Assessorato alla Cultura della Città di Baveno.

Il calendario prevede 34 corsi che ci accompagneranno da ottobre a maggio e che si terranno presso la Biblioteca Civica e l'ex scuola elementare.



A CHI SI RIVOLGE

L’UNI3 non è un’iniziativa rivolta solo alla terza età come molti pensano; non pone limiti di età, ma si propone, al contrario, di coinvolgere chiunque desideri acquisire nuove conoscenze e arricchire la propria formazione personale.



SVOLGIMENTO DEI CORSI

Tutti i corsi si terranno con un minimo di 10/12 iscritti. Le iscrizioni dovranno avvenire almeno 4 giorni prima dell'inizio di ciascun corso.



COSTI

I costi si differenziano a seconda del numero di ore di lezione.





INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Biblioteca Civica di Baveno

Piazza della Chiesa 8

Tel. 0323 925120

E-mail baveno@bibliotechevco.it

Sito web www.bavenoturismo.it



Cerca il corso che fa per te!



CORSO "DALLA VIGNA ALL'ABBINAMENTO: TRE INCONTRI PER CONOSCERE IL VINO"



Dal 17/10/24 al 31/10/24



L'Associazione italiana Sommelier Piemonte presenta il corso "Dalla vigna all'abbinamento: tre incontri per conoscere il vino" guidati da tre degustatori ufficiali/relatori dell'Associazione Italiana Sommelier.



Gli incontri prevedono una parte teorica circa l'introduzione alla degustazione, gli elementi di viticultura ed enologia, cenni di enografia italiana, l'abbinamento cibo-vino e una parte pratica con l'esame delle tecniche di degustazione e la degustazione di tre vini ad incontro.



Costo totale dei tre incontri, per ciascun partecipante, € 100 comprensivo di tre bicchieri da degustazione.



Per informazioni e iscrizioni: Roberto Baldo

tel: 340 2704048 - email: biblioteche.aisvco@gmail.com



Organizzazione a cura di AIS Piemonte - Delegazione Vco con il patrocinio di Città di Baveno.









SUMIE: CORSO DI PITTURA GIAPPONESE A INCHIOSTRO

Dal 19/10/24 al 16/11/24



Corso di pittura giapponese a inchiostro dalla durata di quattro lezioni a cura del maestro Shozo Koike.



Prenotazione obbligatoria entro il 14/10/2024, posti limitati. Il laboratorio è adatto anche ai ragazzi, a partire dagli 8 anni.



Costo: € 100,00 - Il materiale verrà fornito dall'insegnante.



Non è necessaria una pregressa esperienza nell’ambito della pittura.



Per info e prenotazioni: shozokoike@gmail.com - 3498508918



Organizzazione a cura di Associazione Yamato con il patrocinio di Città di Baveno.











RASSEGNA TEATRALE "IN SCENA A...BAVENO"

dal 12/10/2024 al 01/03/2025 presso il Centro culturale Nostr@domus



Ritorna la rassegna teatrale "In scena a...Baveno", giunta alla quarta edizione, con un calendario di ben sei spettacoli in programma, portati in scena da compagnie Amatoriali provenienti da varie località italiane. Le

compagnie partecipanti si sfideranno tra loro, a colpi di battute, portando in scena gli spettacoli scelti

da una giuria, che li ha selezionati tra più di una cinquantina di candidati. Nell’ultima data in rassegna, il "Gran Gala", uno spettacolo finale a cui seguiranno le premiazioni, in stile "Notte degli Oscar”.



Biglietti: singolo spettacolo € 12; abbonamento € 55.

Info e prenotazioni: 351 9707852

amiciperunsogno@gmail.com; www.amiciperunsogno.com



Organizzazione a cura di Amici per un sogno APS con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura della Città di Baveno.











RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "METTI UN LUNEDI' AL CINEMA"

Novembre 2024 e Marzo 2025 presso il Centro culturale Nostr@domus



Ritorna l'appuntamento con la rassegna cinematografica "Metti un lunedì al cinema", con un ricco palinsesto di nove pellicole internazionali.



Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania.







RASSEGNA TEATRALE "DOMENICHE A TEATRO"

dal 01/12/2024 al 02/03/2025 presso il Centro culturale Nostr@domus



Spettacoli teatrali dedicati alle famiglie, a partire dai 4 anni.

Programma e dettagli disponibili a breve alla pagina eventi del sito www.bavenoturismo.it



Organizzazione a cura di Onda Teatro in collaborazione con la Città di Baveno.

UN SALTO NEL PASSATO

Domenica 10 novembre 2024, dalle ore 12.00



XVI edizione di UN SALTO NEL PASSATO, una delle rappresentazioni più caratteristiche del nostro territorio che si ripete con cadenza biennale durante il periodo prenatalizio.



Un’accurata ricostruzione del passato, caratterizzata dalla suggestiva raffigurazione delle antiche arti manuali della zona e delle tipiche botteghe antiche, arricchita dalla partecipazione di centinaia di figuranti. I visitatori rivivranno antiche emozioni e si troveranno proiettati all’interno di un quadro vivente, che riporta alla mente la tradizione dei presepi. Nelle numerose “locande” si potranno degustare piatti tradizionali, dal gusto semplice e appetitoso.



Maggiori informazioni sul sito

https://www.unsaltonelpassato.info/

Organizzazione a cura di Associazione Un Salto nel Passato.



10° COMPLEANNO DEL MUSEO GRANUM - CONVEGNO INTERNAZIONALE

Sabato 23 novembre 2024, dalle ore 14.30



In occasione del 10° anniversario della nascita del Museo GranUM, convegno internazionale sul tema dell'emigrazione degli scalpellini verso le Americhe, con un ricco programma di interventi e contributi.



L’evento rientra nella rassegna “La pietra racconta 2024”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.