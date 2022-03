“Il nemico del mio nemico”, per la regia di Marcus O. Rosenmüller, è prodotto da ZDF di FictionMagnet GmbH in collaborazione con ndF Berlin GmbH (executive producer), con la produzione esecutiva per l’Italia di Viola Film ed è realizzato con il contributo di fondi europei per la produzione di audiovisivi e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.Il film racconta di Klaus Burg e della figlia diciottenne Alina - parte di un programma di protezione testimoni – che si sono ricostruiti una nuova vita in un villaggio di pescatori isolato in Islanda. La tranquillità di questo rifugio viene presto meno quandola mafia scopre il nuovo domicilio, e l’ex avvocato Burg è costretto a lasciare la figlia per raggiungere un misterioso e importante personaggio che lo attende proprio sul Lago Maggiore.Verbania, Stresa, l’Isola Madre, Cannero Riviera, Oggebbio e Arona sono le località che per più di due settimane hanno ospitato, con la collaborazione delle amministrazioni cittadine, l’intera troupe e le riprese, in numerose e svariate location:a Verbania le riprese si sono svolte soprattutto nelle ville più note, da Villa Rusconi Clerici a Villa Giulia, da Villa Volpi a Villa Scagliola. Anche l’Hotel Aminta e alcune strade di Stresa sono stati coinvolti dal set, oltre all’Isola Madre, il cimitero di CanneroRiviera e diverse aree nel comune di Arona. Molte altre località del Piemonte hanno fatto da ambientazione alle riprese del film.La partecipazione è gratuita ma è consigliata la prenotazione sul sito delle biblioteche www.bibliotecheVco.itInfo: Biblioteca Civica (tel. 0323 401510 ; e-mail: verbania@bibliotecheVCO.it