Gen. C.A. Micale a Verbania

Come prima visita ufficiale in questa provincia dal suo insediamento a gennaio di questo anno al vertice del Comando Interregionale, il Generale Micale ha visitato dapprima la Stazione Carabinieri di Stresa, dove si è soffermato a parlare con tutti i componenti esprimendo un sentimento di vicinanza ai militari intervenuti per prestare i soccorsi in occasione della tragedia del 23 maggio scorso, approfittando dell’occasione per ricordare le vittime.L’Ufficiale è poi giunto al Comando Provinciale di Verbania, dove ha incontrato una rappresentanza di militari dei vari Reparti, nonché dei Carabinieri Forestali della Provincia di Verbania.Il Comandante Interregionale, che già conosceva questo territorio essendo stato dal 2013 al 2016 Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, ha voluto portare un messaggio di vicinanza e un augurio di buona Pasqua a tutti i carabinieri del Comando Provinciale.