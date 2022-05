Situazione epidemiologica (18/05/2022) da Regione Piemonte

Vaccinazioni



7.593 oggi (a 86 persone la prima dose, a 92 la seconda dose, a 1.157 la terza, a 6.258 la quarta).



Dall’inizio della campagna inoculate 9.994.312 dosi, di cui 3.337.445 come seconde, 2.881.022 come terze, 166.279 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.564



Situazione epidemiologica



Positivi/tamponi: 13,2%

Tamponi: 20.807 (di cui 17.491 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 530 (-41 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 23 (-1 rispetto a ieri)

Decessi: 8