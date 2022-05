Situazione epidemiologica (19/05/2022) da Regione Piemonte

Vaccinazioni



8.313 oggi (a 107 persone la prima dose, a 146 la seconda dose, a 1.262 la terza, a 6.798 la quarta).



Dall’inizio della campagna inoculate 10.002.849 dosi, di cui 3.337.800 come seconde, 2.882.067 come terze, 173.277 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.580



Il presidente della Regione e l'assessore alla Sanità hanno dichiarato che la somministrazione di 10 milioni di dosi di vaccino rappresenta un traguardo straordinario, raggiunto grazie al lavoro del sistema sanitario, delle realtà pubbliche e private ed a tutti i cittadini piemontesi che hanno aderito alla campagna vaccinale, prendendosi cura di sé e degli altri.



Situazione epidemiologica



Positivi/tamponi: 10,6%

Tamponi: 16.680 (di cui 14.491 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 541 (+11 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 19 (-4 rispetto a ieri)

Decessi: 4