Baveno: eventi e manifestazioni dal 8 al 17 luglio

PREZIOSI RICAMI

Da aprile a ottobre 2022, ogni giovedì ore 15:00-18:00

Centro Culturale Nostr@domus

Esposizione permanente della collezione di ricami di Raffaella Serena.

Visitabile ogni giovedì oppure su appuntamento al numero 335 5837100 (Maria Grazia Mascheroni).

Ingresso libero.

In collaborazione con Associazione Italiana del Punto Croce delegazione di Baveno e Parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso.



RASSEGNA LA PIETRA RACCONTA: ESPOSIZIONE "VILLE E PERSONAGGI"

Dal 26 maggio al 31 dicembre 2022

Museo GranUM

Esposizione storico documentaria sulle ville storiche di Baveno e i personaggi che le hanno frequentate.

Ingresso libero e gratuito.

L’esposizione è visitabile nei seguenti orari:

26/05 – 30/09 tutti i giorni 9:00-12:30 e 15:00-18:00

01/10 – 31/12 da lunedì a sabato 10:30-12:30; martedì, giovedì, venerdì anche 15:00-18:00

L’evento rientra nella rassegna “La pietra racconta 2022”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.



FESTA D'ESTATE

Da venerdì 8 a domenica 10 luglio 2022, ore 19.00

Oratorio di Oltrefiume

Festa campestre con musica dal vivo, balli, banco di beneficenza, grande lotteria, bar e cucina.

Inizio dei festeggiamenti sempre alle ore 19:00.

Organizzazione a cura di Comitato Festeggiamenti Oltrefiume.



FESTA DEI VINI DEL PIEMONTE

Venerdì 8 e sabato 9 luglio 2022, dalle ore 19.00 alle 23.00

Piazza Matteotti

Evento di degustazione e promozione dei vini del Piemonte, ove sarà presente una selezione di cantine per incontrare il pubblico di enoappassionati, proporre all’assaggio vini, narrare angoli e storie del vigneto piemontese.

Il costo del biglietto di ingresso è di 16,00€, con riduzione €10,00 per i Soci Go Wine, e include degustazioni illimitate in forma libera. Coloro che acquisteranno il biglietto online avranno uno sconto a €14,00. Per coloro che si associano a Go Wine in occasione dell’evento, l’ingresso è gratuito.

Prenotazione online disponibile fino a venerdì mattina al seguente link: https://www.gowinet.it/evento/festa-del-vino-a-baveno-2022/

È anche possibile pagare tramite bonifico, scaricando il modulo di prenotazione e inviandolo compilato a stampa.eventi@gowinet.it

Info: Associazione Go Wine 0173 364631 – stampa.eventi@gowinet.it – www.gowinet.it

Organizzazione a cura di Associazione Go Wine in collaborazione con Città di Baveno.



NOTE D'ESTATE: FASOLI DUO

Venerdì 8 luglio 2022, dalle ore 20.00 alle 22.00

Piazza Matteotti

Musica d’autore da Battisti a Capossela. Il duo è composta da Gigio e Giobi, zio e nipote, che con chitarra alla mano reinterpretano i brani classici della musica italiana cantautorale.

Concerto nell’ambito della Festa dei Vini del Piemonte.

Organizzazione a cura di Città di Baveno.



NOTE D'ESTATE: THECENTI

Sabato 9 luglio 2022, dalle ore 19.00 alle 23.00

Piazza Matteotti

Tre polistrumentisti e cantanti di estrazione musicale eterogenea si incontrano in un repertorio da Gaber a Ed Sheeran passando da Pino Daniele e Daniele Silvestri. Trio composto da: Giobi Fasoli, Mauro Pelletti e Francesco Lembo.

Concerto nell’ambito della Festa dei Vini del Piemonte.

Organizzazione a cura di Città di Baveno.



ESCURSIONE AGARO - LAGO DI POIALA

Domenica 10 luglio 2022

Partenza da Palazzo dei congressi di Stresa alle ore 7.25, partenza da Baveno Piazzale Girodano alle 7.30.

Difficoltà: E ; Dislivello: m 940 ; Tempo percorrenza: 6 h 30 min; Lunghezza totale: 15,5 km

Pranzo al sacco.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 8 luglio

Info: Ugo Giavina 032332110 e Cinzia Lazzaro 3382986961



CONCERTO DEL CORPO MUSICALE DI BAVENO

Mercoledì 13 luglio 2022, ore 21.00

Sagrato della Chiesa di San Carlo, Feriolo

Concerto del Corpo Musicale di Baveno.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Corpo Musicale di Baveno.



FESTA D'ESTATE

Da venerdì 15 a domenica 17 luglio 2022, ore 19.00

Oratorio di Oltrefiume

Festa campestre con musica dal vivo, balli, banco di beneficenza, grande lotteria, bar e cucina.

Venerdì 15 luglio alle ore 20.00, si terrà la partenza della gara podistica valida per il calendario Gamba d’Oro: giro lungo da 7km e giro corto da 2km.

Domenica 17 luglio alle 12.30 si terrà il pranzo per celebrare il 160esimo anniversario di fondazione del Corpo Musicale di Baveno.

Organizzazione a cura di Comitato Festeggiamenti Oltrefiume.



CONCERTO DELLA YOUNG BAND DI BAVENO

Venerdì 15 luglio 2022, ore 21.00

Romanico

Concerto della Young Band di Baveno.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Corpo Musicale di Baveno.



RASSEGNA LA PIETRA RACCONTA: MINICROCIERA "LE VILLE DAL LAGO"

Domenica 17 luglio 2022, ore 18.00

Partenza da P.zza IV Novembre, Chiosco Summer Boats

Minicrociera guidata da Leonardo Parachini, la quale prevede la navigazione lungo la costa tra Baveno e Stresa per osservare e conoscere il paesaggio delle ville e le storie che raccontano.

La partecipazione è a offerta minima di €10 a sostegno del progetto “La pietra racconta”.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17:00 del giorno precedente, da effettuare presso l'Ufficio Turismo di Baveno.

L’evento è organizzato nel rispetto della normativa anti Covid vigente.

L’evento rientra nella rassegna “La pietra racconta 2022”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.