Lakescapes: due appuntamenti nel fine settimana

Titanic – la verità del ghiaccio

Lo storico Piroscafo Piemonte si trasforma nel transatlantico più famoso della storia con l’Accademia dei Folli



La serata-evento dell’estate di Lakescapes – Teatro diffuso del Lago porta l’evocativo nome di Titanic – la verità del ghiaccio. L’appuntamento è sabato 23 luglio all’imbarco di Meina, da cui il Piroscafo Piemonte, battello storico dell'inizio del '900, il più antico d’Italia, prende il largo per un viaggio sulle acque del lago che, per una notte, saranno gelide e oscure come gli abissi dell’Oceano Atlantico che è stato il vero scenario della celebre tragedia del Titanic.



La vicenda del Titanic non ha bisogno di presentazioni, la grandiosa e velocissima nave costruita in soli tre anni nei cantieri Harland e Wolff di Belfast nel Regno Unito, che il 10 aprile del 1912 salpò da Southampton con destinazione New York e 5 giorni dopo affondò nel mezzo dell’Oceano Atlantico dopo essere entrata in collisione con un iceberg. 269 metri di lunghezza, 53 di altezza, tre eliche grandi come le pale di un mulino a vento, 50 mila tonnellate di peso per una velocità massima di 26 nodi: questi sono i numeri invidiabili del mitico Titanic. Per il viaggio inaugurale, nonché l’unico, del lussuoso transatlantico si imbarcarono 1317 passeggeri, ognuno con una sua storia, ognuno con un racconto intimo e personale, ignaro del destino che lo attendeva.



Tra di loro c’era Benjamin Guggenheim, magnate dei metalli e padre della celebre Peggy, che aveva prenotato sul Lusitania, ma il viaggio venne annullato all’ultimo momento per via di uno sciopero. Avrebbe potuto salire sul Carmania, e invece decise, convito dalla sua amante francese, di rimandare la partenza di alcuni giorni proprio per viaggiare sul prestigioso Titanic.



C’era Lucile Duff Gordon con il marito Lord Duff Gordon, brillante costumista inglese passata alla storia per aver inventato la biancheria intima sexy, creando scalpore nella seriosa Inghilterra Vittoriana, ma anche molto interesse per la sua Maison Lucile.



C’era un prete, Francis Browne, grande appassionato di fotografia, che si era portato dietro un centinaio di rullini per immortalare il viaggio inaugurale del transatlantico, e anche uno scrittore di successo fissato con lo spiritismo.



Ma il vero protagonista di Titanic, colui senza il quale l’intera storia cesserebbe probabilmente di esistere è uno solo: l’iceberg. Il gigantesco blocco di ghiaccio che alcune settimane prima si era staccato dalla Groenlandia e che viaggiava in direzione sud, spinto dalle correnti del Labrador, a una velocità di circa 25 miglia marine al giorno. “Sembravano due estranei,” scrisse Thomas Hardy. La nave e l’iceberg. Eppure erano destinati a incontrarsi, nella notte del 15 aprile 1912.



Repliche alle 18.45 e alle 20.30, partenza dall’imbarco di Meina.



Titanic– spettacolo in navigazione



Sabato 23 luglio ore 18.45 e 20.30



Imbarco Piroscafo Piemonte – Meina



NB: Presentarsi all'imbarco con mezz'ora di anticipo



____________________________________________________



Maraviglie



Le meraviglie dell’Oriente del XIV secolo raccontate dall’Accademia dei Folli

Venerdì 22 luglio, presso l’Antico Maniero di Lesa, l’Accademia dei Folli conduce gli spettatori di Lakescapes in un viaggio alla scoperta dell’Oriente così come lo hanno raccontato e vissuto i mercanti egli avventurieri del 1300.







Gran secolo di viaggiatori, il 1300. Una strana smania entra in corpo a migliaia di uomini d’ogni parte d’Europa, tranquilli padri di famiglia che un bel mattino si alzano dal letto, si vestono, stampano un bacio alle loro mogli davanti all’uscio di casa e dicono: Berta, io vado, torno tra… ventisette anni; mi raccomando non aprire a nessuno stai bene ti mando un piccione, e poi via, ventisette anni senza tornare.



Il mondo, che allora molti credevano piatto, doveva sembrar loro piatto sì ma tutto inclinato verso est, evidentemente, perché quelli che uscivano di casa, e poi dalle mura, e poi ancora dalla contrada, dalla regione, dallo stato… finivano per piegare tutti quanti verso quella direzione, e scivolavano in discesa prima nel medio e poi nell’estremo oriente, così, come nulla.



Sembrava volessero inseguire il sole, raggiungere il punto esatto in cui sorgeva, e per questo si spingevano più in là, sempre più in là, finché non finiva il mondo, e il sole, accidenti, sorgeva sempre da un’altra parte.



Per molti, invece, la vita continuava a essere com’era sempre stata. Nascevano e morivano nello stesso posto, senza quasi uscire dalle mura del paese. Erano come piante, che mica puoi toglierle dalla terra dove son nate e metterle da un’altra parte…







Venerdì 22 luglio ore 21.30



Antico Maniero



Via campagna 1, Lesa







Lakescapes – Teatro diffuso del Lago Maggiore



con Gianluca Gambino, Carlo Roncaglia, Valter Schiavone | Andrea Cauduro corde







testo Emiliano Poddi



arrangiamenti Accademia dei Folli



luci e fonica Andrea Cauduro



regia Carlo Roncaglia







Biglietti



In prevendita



Intero €12



ridotto under 10 € 4



Prevendita online su www.oooh.events



in cassa

intero € 15 | ridotto (sotto i 10 anni) € 6







Prenotazione consigliata

Per prenotare contattaci ai seguenti recapiti

email prenotazioni@accademiadeifolli.com

tel/whatsapp +39 345 6778879