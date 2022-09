Segnalazioni danni siccità produzioni agricole

La Regione Piemonte, ha reso nota l’adozione del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, consentendo alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale manifestatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, di poter accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui al medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102.



Al fine di consentire alla Regione Piemonte una prima stima dei danni subiti, necessaria per la valutazione dell’adozione di eventuale di apposita delibera per la proposta di declaratoria di eccezionalità dell’evento siccitoso, delibera da trasmettere al competente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 9 ottobre 2022, le aziende agricole dovranno, entro il termine ultimo del 10/09/2022, provvedere a compilare l’allegato modello, consegnando lo stesso al Protocollo Generale del Comune presso il quale si sono verificati i danni (la data di scadenza è stata prorogata a data da definirsi come da lettera della Regione in allegato).



Per il Comune di Verbania, in alternativa alla consegna al Protocollo e rispettando i termini di scadenza suindicati, è consentita la trasmissione del suddetto modello a mezzo posta certificata istituzionale.verbania@legalmail.it



Non verranno ritenute valide le segnalazioni pervenute con modulistica diversa da quella allegata o consegnate e/o inviate oltre il termine del 10/09/2022, così come non saranno considerate valide le segnalazioni pervenute in modalità diverse da quelle indicate o di competenza di altri Comuni.



Il Decreto Legge sopra richiamato, a differenza dalle procedure passate, prevede la possibilità di segnalare eventuali “spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività’ produttiva.” A tal proposito, è opportuno evidenziare che il modello “Agricoltura_Siccità” contempla l’indicazione di tali spese seppure, al momento, non sono pervenute indicazioni operative sulle procedure da seguire per riconoscere tali spese da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



Di seguito si indica il link al sito della Regione Piemonte con utili informazioni:



https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/avversita-calamita-naturali/deficit-idrico-2022