Organizzato dall’associazione LarioIn con il sostegno di Banca Generali Private, si pone come scopo principale la diffusione della conoscenza e dell’interesse per questi luoghi meravigliosi incentivando la letteratura a essi ispirata.Per la sezione Premio dei laghi – romanzi e raccolte di racconti editi interverranno le finaliste Anna Danielon, autrice di Una ferita in fondo al cuore (Eretica Edizioni), e Patrizia Emilitri, autrice di Nient’altro che nebbia (Tea) insieme con Federica Brunini autrice di La circonferenza dell’alba (Feltrinelli editore) insieme con alcuni giovani autori come Nicolò Sordo autore di Col Angeles (Jago Edizioni) e altri che hanno ricevuto una menzione di merito, ovvero: Matteo Severgnini per La regola del rischio (Todaro Editore), ambientato a Orta e sul lago Maggiore; Chiara Bassi riceverà una menzione speciale del Comitato Organizzativo per l’originalità del suo Lo spumante di Leonardo Independently published su Amazon.Per la sezione Scritture Di Lago 2022 – Premio Regio Insubrica per racconti inediti saranno presenti alcuni autori i cui racconti sono stati inseriti nel terzo volume dell’antologia Scritture di Lago, tra cui Mercedes Bresso, Emilia Covini, Rosa Cerrato, Enrica Gibogini, Claudio Righenzi, Valentina Guerra.“Scritture di Lago” nasce sia per promuovere la diffusione della lettura sia per diffondere la conoscenza degli splendidi laghi, in particolare quelli dell’area prealpina, del loro patrimonio economico, ambientale e culturale, favorendone la promozione turistica ed economica. Si avvale della preziosa opera del Comitato di Lettura composto da Lorenzo Canali, Edoardo Ceriani, Viviana Dalla Pria, Anna De Pietri, Marina Leonesio, Debora Ferrari, Luca Traini, Marilena Lualdi, Manuela Lozza, Gli Sfogliati-le lettrici e i lettori dell’associazione culturale Le Sfogliatelle, Enrico Marletta, Silvia Moro, Luca Pellegatta, Orsola Poggi Corneo, Rita Redaelli, Ambretta Sampietro, Guido Stancanelli; mentre il Comitato Organizzativo è composto da Guido Stancanelli, Luca Pellegatta, Ambretta Sampietro, Paolo Annoni, Viviana Dalla Pria.Il premio è organizzato dall’associazione no profit LarioIn con il sostegno di Banca Generali Private e in collaborazione con Università IULM; gode dei patrocini di Comunità di Lavoro Regio Insubrica, Regione Lombardia – Il Consiglio, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Provincia di Como, Provincia di Varese, Comune di Como, Comune di Varese, Città di Avigliana, Comune di Baveno, Comune di Pettenasco, Confindustria Como, Confcommercio Como, Camera di Commercio di Como e Lecco, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola, FAI Lombardia, Varese #DoYouLake e dell’associazione culturale La Gente di Lago.Per info: www.scritturedilago.it www.larioin.it