"Quanto è lontana Torino dal VCO e dalla sua gente!!"

La conferma arriva proprio dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che martedì era a Omegna per celebrare la riapertura della galleria della Verta chiusa da oltre 4 anni!



Dopo 3 o 4 annunci di possibili riaperture, che “casualmente” hanno sempre coinciso con alcune campagne elettorali locali, finalmente qualcosa si è mosso, sia pur a senso unico. Poi pazienza che nella stessa mattinata Anas si sia dimenticata di mettere in sicurezza il viadotto, salando le strade ghiacciate, provocando incidenti a catena…. Ma tant’è.



La cosa curiosa e imbarazzante è rappresentata dalle dichiarazioni che il Presidente ha rilasciato in tema di sanità, mentre a Torino non era neppure iniziata la riunione tra l’Assessore regionale Icardi e la Rappresentanza dei Sindaci del VCO che hanno rilanciato e confermato la richiesta di un ospedale nuovo, nel suo intervento da Cirio che ha detto che il VCO potrebbe avere due ospedali!



In barba alla votazione della Conferenza dei Sindaci che hanno scelto la via di un nuovo ospedale, in barba al parere dei medici e della stragrande maggioranza degli addetti ai lavori.



Dopo due ore di confronto, trasparente e a tratti vivace con l’Assessore Icardi, mentre tornavamo a casa abbiamo letto e sentito con stupore le affermazioni del Presidente che non ha neppure atteso di avere notizie dal suo Assessore su come era andato l’incontro, lasciandosi andare a teorizzare su quanto sia bello e giusto mantenere due ospedali che, alla luce dei dati attuali, nessuno sa da quale personale potranno essere gestiti.



Bandi che vanno deserti, professionisti che scappano, gettonisti pagati più di mille euro a turno per coprire i vuoti di un sistema che non regge!!



A questo punto c’è da chiedersi se Cirio e Icardi facciano ancora parte della stessa giunta !?



Eppure qualcosa di buono è anche scaturito durante l’incontro a Torino; ad esempio Icardi si è impegnato ad avviare azioni tese a a contenere la fuga dei medici e del personale attratto da strutture svizzere e di altre regioni dove sono meglio meglio pagati e meno sfruttati.



Eppure, nel pieno rispetto del ruolo di ciascuno, sindaci e assessore hanno analizzato tutte le criticità sanitarie del VCO frutto anche di 20’anni di immobilismo e indecisioni delle amministrazioni regionali sia di destra e che di sinistra…



Tempo fa Cirio aveva detto che i sindaci avevano “votato al buio” a favore della realizzazione di un nuovo e moderno ospedale, in pratica senza sapere cosa si stessero votando; lui ieri, al buio dell’esito dell’incontro in Regione, ha tirato delle conclusioni che vanno esattamente nella direzione opposta !



Non so come andranno a finire le cose. Il timore è che non accadrà niente ed è la cosa peggiore che possa capitare. Purtroppo le campagne elettorali in arrivo tra un anno e mezzo condizioneranno scelte e decisioni.



Intanto i pazienti del VCO verranno ancora trattati come “pacchi postali”, costretti ad essere trasferiti da un parte all’altra della Provincia perché un esame che puoi fare a Verbania , devi farlo a Domo e magari passi da Omegna in attesa di capire dove dovrai andare per farti curare e assistere fino in fondo !!



Io vorrei poter entrare in un ospedale dove poter essere curato dal primo giorno di ricovero, fino all’ultimo delle dimissioni. E’ troppo sperare in questo nel 2022 ??



Augusto Quaretta

Rappresentanza SIndaci ASL VCO