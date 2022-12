Riportata in Parlamento, per volontà della Lega, la proposta di legge per istituire una Zona economica speciale (Zes) nelle aree confinanti con la Svizzera. E questa volta, grazie all’intervento del senatore Enrico Montani che affianca il deputato Alberto Gusmeroli nello staff Commissione attività produttive, c’è anche il Vco.



“Un’iniziativa in grado di ridare fiato alle economie della nostra provincia, che più di altre, a causa della sua particolare conformazione territoriale, ha patito i contraccolpi economici seguiti alla pandemia prima e alla guerra in Ucraina dopo”, commenta Montani, che dai banchi di Palazzo Madama aveva già presentato il disegno per le Zes, ma senza il Vco.



In concreto l’istituzione di una Zes in Piemonte e nel Vco può rappresentare la ricetta giusta per tutelare il tessuto produttivo locale, garantendo competitività e sviluppo che sono la spina dorsale della nostra economia. Nella nota Montani ringrazia il capogruppo in Senato Lega, Massimiliano Romeo, con cui ha lavorato gomito a gomito negli ultimi 5 anni, per aver presentato la proposta di legge.