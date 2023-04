Immovilli: “A Verbania va tutto bene? Niente affatto!"

“Con l’approvazione del rendiconto si è certificato l’avanzo libero da utilizzare per i prossimi mesi e comunque entro la fine dell’anno in corso.



Questi 2,5 milioni di euro, va detto, possono essere spesi per coprire sia la parte corrente sia la parte investimenti. La chiusura del bilancio è di fatto avvenuta anche grazie all’enorme flusso di fondi provenienti dal Pnrr: una circostanza, questa, che non possiamo politicamente tacere. In merito alle decisioni assunte dall’amministrazione attualmente in carica circa l’investimento dei soldi del piano di ripresa e resilienza, vale ribadire che le stesse hanno creato e stanno creando diversi maldipancia, soprattutto se pensiamo alla realizzazione della nuova piazza Garibaldi a Pallanza. Gli altri interventi del Pnrr non sono ancora partiti e il timore che si affaccia concreto oggi è che questo sindaco e questa giunta lascino in carico alla città capoluogo un carico di problemi non indifferenti, a partire dal tema viabilità.



Ci chiediamo come mai non sia ancora stato finanziato il progetto della circonvallazione leggera di via Cesare Battisti. Possibile che dagli uffici comunali facciano fatica a comprendere che priorità assoluta di Verbania è proprio la sistemazione della circolazione delle auto e dei parcheggi?



No, a Verbania non va tutto bene: possiamo dirlo a voce alta. Nel corso di un recente incontro pubblico Marchionini, va rimarcato, ha lanciato la sua campagna elettorale per le regionali e attaccato il governatore del Piemonte Cirio, contribuendo così ad alimentare polemiche dannose, prive di buon senso e di scarsissimo interesse per i cittadini che vogliono invece soluzioni concrete ai vari problemi”.



Nota stampa del capo gruppo in consiglio comunale della Lega Salvini Michael Immovilli e della sezione Verbania